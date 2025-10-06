烤海鮮優於紅肉 醫授「月圓臉不圓」5烤肉守則

中秋烤肉幾乎是全民運動，醫師傳授「月圓臉不圓」5大烤肉守則，烤海鮮優於烤紅肉、主食以原型食物為主、蔬菜不只是配角、自製調味取代高糖高鹽、聰明選飲品，不怕代謝失控。

中秋節烤肉香藏熱量陷阱，開業診所醫師魏士航近日透過新聞稿表示，中秋團聚不必在享受和健康之間拉扯，「蔬菜多一點、澱粉少一點」是關鍵，但偶爾放縱還能補救，若真的失手，隔天嘗試輕斷食，給身體一點休息時間。

魏士航也整理了5大烤肉守則，第1點是「烤海鮮優於烤紅肉」，紅肉與加工肉在另類健康飲食指數（AHEI）與麥得飲食（MIND）中都屬於扣分項目；建議可提高魚類、海鮮比例，取代部分牛、豬等紅肉，並盡量避免香腸、培根、熱狗等加工品。

第2點為「主食以原型食物為主」，魏士航說明，不論是另類健康飲食指數、麥得飲食及地中海飲食指數等，三大飲食模式都把全榖物和原型澱粉列為加分項目；建議用玉米、地瓜取代白吐司或其他精緻澱粉，避免血糖快速升降。

第3點是「蔬菜不只是配角」，魏士航表示，三大飲食模式都一致強調蔬菜；像是青椒、茭白筍、香菇、櫛瓜等蔬菜串，不僅色彩豐富，也富含抗氧化物與纖維，能降低發炎、改善代謝。

魏士航表示，第4點為「自製調味取代高糖高鹽」，高鈉飲食在另類健康飲食指數中屬於扣分項目；市售烤肉醬往往高糖高鹽，建議用橄欖油加檸檬汁，或蔥、蒜、胡椒、迷迭香等天然辛香料調味取代。

第5點是「聰明選擇飲品」，魏士航說，含糖飲料是另類健康飲食指數的扣分項目，也是典型的促發炎來源；可以無糖茶或氣泡水取代汽水、果汁，若有飲酒，也可採「一杯酒、一杯水」搭配，減輕身體負擔。

魏士航指出，另類健康飲食指數不是固定菜單，而是一套評分方式，強調「多吃健康食物、少碰不健康食物」，以蔬果、全穀、豆類、堅果與不飽和脂肪等作正向計分，對含糖飲料與紅肉、加工肉等作反向扣分；分數越高的人，除代表飲食品質越好，也會呈現較好的血糖、血脂等代謝指標。