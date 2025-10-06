連假收假日事故不斷！大貨車火燒車、4車追撞 國道下午壅塞路段曝光

今天是中秋連假收假日，仍有大量觀光旅遊車潮，而上午還發生1輛大貨車冒煙疑似火燒車，以及4輛小客車追撞等事故，導致國1雲林系統至虎尾回堵，交通部高公局預估下午壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段。

今天截至中午11時，國道全線交通量為27.0百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅系統至后里、雲林系統至虎尾（事故）、國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。

高公局指出，今上午9時18分於國1南向54公里處，發生1大貨車冒煙疑似火燒車事故，占用外側避車彎，並封閉外側車道救援，於9時55分排除。

10時7分於國1北向207.6公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時12分排除，造成後方車流回堵1公里。

10時40分於國1北向235.6公里處，發生4輛小客車追撞事故，占用外線車道，於11時13分排除，造成後方車流回堵2公里。上述事故均導致車輛回堵影響整體車流順暢。