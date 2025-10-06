快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

連假收假日事故不斷！大貨車火燒車、4車追撞 國道下午壅塞路段曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1南向54k處事故。圖／交通部高公局提供
國1南向54k處事故。圖／交通部高公局提供

今天是中秋連假收假日，仍有大量觀光旅遊車潮，而上午還發生1輛大貨車冒煙疑似火燒車，以及4輛小客車追撞等事故，導致國1雲林系統至虎尾回堵，交通部高公局預估下午壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段。

今天截至中午11時，國道全線交通量為27.0百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅系統至后里、雲林系統至虎尾（事故）、國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。

高公局指出，今上午9時18分於國1南向54公里處，發生1大貨車冒煙疑似火燒車事故，占用外側避車彎，並封閉外側車道救援，於9時55分排除。

10時7分於國1北向207.6公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時12分排除，造成後方車流回堵1公里。

10時40分於國1北向235.6公里處，發生4輛小客車追撞事故，占用外線車道，於11時13分排除，造成後方車流回堵2公里。上述事故均導致車輛回堵影響整體車流順暢。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

國1北向207.6k處事故。圖／交通部高公局提供
國1北向207.6k處事故。圖／交通部高公局提供
國1北向235.6k處事故。圖／交通部高公局提供
國1北向235.6k處事故。圖／交通部高公局提供

高公局 車道

延伸閱讀

中秋連假收假日交通量攀高 高公局估今交通量達113百萬車流

中秋節收假日北返高峰 國五上午恐塞目前時速27公里

明天中秋連假收假日「北上車潮多1.4倍」 國5實施高乘載

中秋連假連4起追撞事故 國道下午地雷路段曝光「國5南向17時再上路」

相關新聞

中秋連假收假...國5昨晚狂塞至凌晨1時 目前雪隧前紫爆回堵5公里

今天是中秋節連假的最後一天，國5昨晚就湧現北返車潮，塞到今天凌晨1時，今天上午8時30分，北上出現車多，坪林行控中心於8...

溫柔告別！阿嬤臨終前請醫護喝珍奶致謝 醫一拿到手驚「心跳停了」

中山醫學大學附設醫院加護病房主任陳志金醫師，近日在臉書分享了一段溫暖的臨終故事。一位住在ICU的阿嬤病況惡化，家屬依序陪她完成「四道」──道謝、道愛、道歉、道別，準備迎接生命最後的旅程。當時阿嬤的血壓仍維持在80至90mmHg，陳志金提醒家屬，可以想想阿嬤是否還有心願未了，盡量幫她完成。

10個胃癌有9個是這隻菌 醫：多為經口傳染 「全家一起中獎」機率高

根據衛福部113年死因統計的資料，胃癌排名十大癌症死因第8位，死亡人數2221人，男性發生率為女性的2倍。昕新智慧診所院...

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

日前美國國家牛奶生產者協會、美國乳品出口協會訪台，與中華民國乳業協會簽署合作備忘錄，其中重點包含學童奶政策的推廣，以及如...

哈隆颱風估周三北轉 氣象署：明起東北風增強周三雨區擴大

今天是中秋節，中央氣象署預報員李名翔上午指出，今天仍受太平洋高壓影響，白天晴朗穩定，高溫炎熱，午後山區及中南部有局部短暫...

洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

許多人洗完澡後都會將對外窗或抽風機打開，甚至有些人會直接將浴室門敞開，就是為了讓濕氣快點排出，避免過於潮濕而發霉，不過日本家事達人卻不建議這麼做。日本達人Aki認為洗完澡後打開浴室門，反而會讓濕氣進入房間，對屋內的家具、家電容易造成損害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。