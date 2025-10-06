聽新聞
震撼感官！ 南美館秋季展覽從感官出發 邀觀眾探索自我與世界
台南國家美術館籌備處今年3月在台南市立美術館2館掛牌成立，導入中央及地方資源，預計明年起接手營運工作，轉型中的南美館仍有許多受關注展覽，其中，「皮膚と內臓-自己、世界、時間」由秋元雄史擔任策展人，讓觀展者從感官出發，探索自我與世界，引發迴響。
南美館自開館以來持續策劃當代工藝展覽與論壇，呼應台南作為工藝創作者聚居地，更建構產、官、學交流網絡，今年秋季展覽邀請日本當代藝術領域達人、前金澤21世紀美術館館長秋元雄史擔任策展人，策劃「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展覽，同時深化台日雙方於工藝、設計與當代藝術之間的交流與對話。
南美館說，該展覽由10位日本當代女性藝術家共同參與，從皮膚與內臟感知為起點，試圖將自我、世界與時間組織起來，作品涵蓋玻璃、漆藝、陶藝、織品、纖維等多元媒材，藝術家透過創作展現對生命、感官與存在的探問，每件作品都是對自我、世界與時間的深度思考。
此外，該展覽分為「記憶與情感：過去與幻想」、「旅程：探索超越界限」、「邂逅：與他人的共鳴」及「生與死：生命的律動與心理」等四大子題，探討人類生命經驗累積、身分認同、對話與交流，以及心靈與身體連結，透過工藝作品，引導觀眾逐步延伸至設計與當代藝術領域，探索文化意涵與創作魅力，也促進台日文化在美學觀點與創作思維上的深層對話。
南美館表示，誠摯邀請觀眾走進展場，親身感受工藝與當代藝術的對話，展覽並不艱澀難懂，只要以自身感官去體會，就能找到屬於自己的啟發。
另外，2025台南藝術節25日推出「藝文一條通」企劃，以城市街頭就是展演舞台為概念，也將串連南美館、台灣文學館、孔廟、吳園公會堂、大南門等古蹟景點，由在地演藝團隊以音樂、戲劇、舞蹈快閃等行動藝術呈現，讓民眾與表演藝術不期而遇。
