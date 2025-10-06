快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

震撼感官！ 南美館秋季展覽從感官出發 邀觀眾探索自我與世界

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市美術館秋季推出「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展覽。圖／南美館提供
台南市美術館秋季推出「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展覽。圖／南美館提供

台南國家美術館籌備處今年3月在台南市立美術館2館掛牌成立，導入中央及地方資源，預計明年起接手營運工作，轉型中的南美館仍有許多受關注展覽，其中，「皮膚と內臓-自己、世界、時間」由秋元雄史擔任策展人，讓觀展者從感官出發，探索自我與世界，引發迴響。

南美館自開館以來持續策劃當代工藝展覽與論壇，呼應台南作為工藝創作者聚居地，更建構產、官、學交流網絡，今年秋季展覽邀請日本當代藝術領域達人、前金澤21世紀美術館館長秋元雄史擔任策展人，策劃「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展覽，同時深化台日雙方於工藝、設計與當代藝術之間的交流與對話。

南美館說，該展覽由10位日本當代女性藝術家共同參與，從皮膚與內臟感知為起點，試圖將自我、世界與時間組織起來，作品涵蓋玻璃、漆藝、陶藝、織品、纖維等多元媒材，藝術家透過創作展現對生命、感官與存在的探問，每件作品都是對自我、世界與時間的深度思考。

此外，該展覽分為「記憶與情感：過去與幻想」、「旅程：探索超越界限」、「邂逅：與他人的共鳴」及「生與死：生命的律動與心理」等四大子題，探討人類生命經驗累積、身分認同、對話與交流，以及心靈與身體連結，透過工藝作品，引導觀眾逐步延伸至設計與當代藝術領域，探索文化意涵與創作魅力，也促進台日文化在美學觀點與創作思維上的深層對話。

南美館表示，誠摯邀請觀眾走進展場，親身感受工藝與當代藝術的對話，展覽並不艱澀難懂，只要以自身感官去體會，就能找到屬於自己的啟發。

另外，2025台南藝術節25日推出「藝文一條通」企劃，以城市街頭就是展演舞台為概念，也將串連南美館、台灣文學館、孔廟、吳園公會堂、大南門等古蹟景點，由在地演藝團隊以音樂、戲劇、舞蹈快閃等行動藝術呈現，讓民眾與表演藝術不期而遇。

「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展分為四大子題，其中，展覽室C第三子題「邂逅：與他人的共鳴」陳列4位藝術家作品。圖／南美館提供
「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展分為四大子題，其中，展覽室C第三子題「邂逅：與他人的共鳴」陳列4位藝術家作品。圖／南美館提供
台南市美術館今年秋季推出「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展，大廳放置著藝術家山下茜里《渴望光明》。圖／南美館提供
台南市美術館今年秋季推出「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展，大廳放置著藝術家山下茜里《渴望光明》。圖／南美館提供

美術館

延伸閱讀

國內具代表性工藝展國際化 雲林「五湖四海宴」宛如現代小故宮

「2025新北濕地藝術季」盛大開幕

被借錢怎麼婉拒？作家傳授「1句話」：體面又成功婉拒

高雄車站「拚場」中秋音樂會 展現多元藝術

相關新聞

中秋連假收假...國5昨晚狂塞至凌晨1時 目前雪隧前紫爆回堵5公里

今天是中秋節連假的最後一天，國5昨晚就湧現北返車潮，塞到今天凌晨1時，今天上午8時30分，北上出現車多，坪林行控中心於8...

溫柔告別！阿嬤臨終前請醫護喝珍奶致謝 醫一拿到手驚「心跳停了」

中山醫學大學附設醫院加護病房主任陳志金醫師，近日在臉書分享了一段溫暖的臨終故事。一位住在ICU的阿嬤病況惡化，家屬依序陪她完成「四道」──道謝、道愛、道歉、道別，準備迎接生命最後的旅程。當時阿嬤的血壓仍維持在80至90mmHg，陳志金提醒家屬，可以想想阿嬤是否還有心願未了，盡量幫她完成。

10個胃癌有9個是這隻菌 醫：多為經口傳染 「全家一起中獎」機率高

根據衛福部113年死因統計的資料，胃癌排名十大癌症死因第8位，死亡人數2221人，男性發生率為女性的2倍。昕新智慧診所院...

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

日前美國國家牛奶生產者協會、美國乳品出口協會訪台，與中華民國乳業協會簽署合作備忘錄，其中重點包含學童奶政策的推廣，以及如...

哈隆颱風估周三北轉 氣象署：明起東北風增強周三雨區擴大

今天是中秋節，中央氣象署預報員李名翔上午指出，今天仍受太平洋高壓影響，白天晴朗穩定，高溫炎熱，午後山區及中南部有局部短暫...

洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

許多人洗完澡後都會將對外窗或抽風機打開，甚至有些人會直接將浴室門敞開，就是為了讓濕氣快點排出，避免過於潮濕而發霉，不過日本家事達人卻不建議這麼做。日本達人Aki認為洗完澡後打開浴室門，反而會讓濕氣進入房間，對屋內的家具、家電容易造成損害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。