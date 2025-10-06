10個胃癌有9個是這隻菌 醫：多為經口傳染 「全家一起中獎」機率高

根據衛福部113年死因統計的資料，胃癌排名十大癌症死因第8位，死亡人數2221人，男性發生率為女性的2倍。昕新智慧診所院長朱光恩表示，常有患者詢問：吃燒烤會不會罹患胃癌？肉品經過燒烤方式烹調確實容易產生致癌物質，不過，罹患胃癌的主要病因，是潛伏在胃裡的「幽門螺旋桿菌」。

朱光恩說，烤肉會產生一些有害的化學物質，而加工肉品本來就不是健康的食物選項，節慶烤肉要多選擇海鮮、里肌肉等低脂肉品，以及富含膳食纖維的蔬菜、雜糧類，並避免烤焦。尤其食物烤到焦黑，或是油脂及醬料滴進炭火，產生的物質亦會增加罹癌風險。

朱光恩指出，烤肉只要選對食材，多蔬果、去焦黑，並減少食用頻率，也能減輕對身體的負擔。而民眾最擔心的胃癌，其實是要防範胃幽門螺旋桿菌，約有近9成的胃癌是幽門螺旋桿菌感染所致。這隻菌可以在胃部潛伏多年，導致慢性胃炎、潰瘍，造成慢性萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，最後演變為胃癌。

幽門螺旋桿菌是怎麼來的呢？朱光恩說，其傳染途徑主要透過糞口傳染和口口傳染，只要吃到不乾淨的食物或飲水，風險就會上升。而家庭成員中鏢、公共衛生條件不佳、個人衛生習慣差，都會增加感染風險。目前幽門螺旋桿菌沒有疫苗，主要是透過抗生素除菌治療，避免帶菌潛藏致病危機。

「國人幽門螺旋桿菌盛行率約為3成。」朱光恩指出，一旦感染，引發慢性胃炎、潰瘍的機率大增，且一人感染全家中獎率也增加二倍。為及早揪出胃癌高風險群進行治療，國健署將於明年元旦正式推動針對45至74歲民眾的幽門桿菌糞便抗原篩檢，目前已於17個縣市試辦，接受胃幽門桿菌糞便抗原檢測服務人數約5500人。

除了定期接受檢查，朱光恩提醒，預防幽門螺旋桿菌感染要「忌口」，注意飲食衛生、確保食物清洗乾淨、少生食並且少加工食品、醃漬物、菸酒等。有家族遺傳史及慢性胃部疾病等族群，更應盡早接受醫師評估，進行幽門桿菌檢測或定期胃鏡檢查，早期發現病灶。