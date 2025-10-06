快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

10個胃癌有9個是這隻菌 醫：多為經口傳染 「全家一起中獎」機率高

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，炸物、燒烤會增加罹患胃癌風險，不過致癌真正主因是感染幽門螺旋桿菌。本報資料照片
醫師提醒，炸物、燒烤會增加罹患胃癌風險，不過致癌真正主因是感染幽門螺旋桿菌。本報資料照片

根據衛福部113年死因統計的資料，胃癌排名十大癌症死因第8位，死亡人數2221人，男性發生率為女性的2倍。昕新智慧診所院長朱光恩表示，常有患者詢問：吃燒烤會不會罹患胃癌？肉品經過燒烤方式烹調確實容易產生致癌物質，不過，罹患胃癌的主要病因，是潛伏在胃裡的「幽門螺旋桿菌」。

朱光恩說，烤肉會產生一些有害的化學物質，而加工肉品本來就不是健康的食物選項，節慶烤肉要多選擇海鮮、里肌肉等低脂肉品，以及富含膳食纖維的蔬菜、雜糧類，並避免烤焦。尤其食物烤到焦黑，或是油脂及醬料滴進炭火，產生的物質亦會增加罹癌風險

朱光恩指出，烤肉只要選對食材，多蔬果、去焦黑，並減少食用頻率，也能減輕對身體的負擔。而民眾最擔心的胃癌，其實是要防範胃幽門螺旋桿菌，約有近9成的胃癌是幽門螺旋桿菌感染所致。這隻菌可以在胃部潛伏多年，導致慢性胃炎、潰瘍，造成慢性萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，最後演變為胃癌。

幽門螺旋桿菌是怎麼來的呢？朱光恩說，其傳染途徑主要透過糞口傳染和口口傳染，只要吃到不乾淨的食物或飲水，風險就會上升。而家庭成員中鏢、公共衛生條件不佳、個人衛生習慣差，都會增加感染風險。目前幽門螺旋桿菌沒有疫苗，主要是透過抗生素除菌治療，避免帶菌潛藏致病危機。

「國人幽門螺旋桿菌盛行率約為3成。」朱光恩指出，一旦感染，引發慢性胃炎、潰瘍的機率大增，且一人感染全家中獎率也增加二倍。為及早揪出胃癌高風險群進行治療，國健署將於明年元旦正式推動針對45至74歲民眾的幽門桿菌糞便抗原篩檢，目前已於17個縣市試辦，接受胃幽門桿菌糞便抗原檢測服務人數約5500人。

除了定期接受檢查，朱光恩提醒，預防幽門螺旋桿菌感染要「忌口」，注意飲食衛生、確保食物清洗乾淨、少生食並且少加工食品、醃漬物、菸酒等。有家族遺傳史及慢性胃部疾病等族群，更應盡早接受醫師評估，進行幽門桿菌檢測或定期胃鏡檢查，早期發現病灶。

胃癌 風險

延伸閱讀

中秋節烤肉最怕遇到1種人 過來人點頭：可看出誰是真朋友

花蓮光復家園努力復建中… 災民志工一同烤肉過中秋

衛福部次長莊人祥罹患「古老疾病」 醫揭遠離胃癌應攝取三大食物

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

相關新聞

中秋連假收假...國5昨晚狂塞至凌晨1時 目前雪隧前紫爆回堵5公里

今天是中秋節連假的最後一天，國5昨晚就湧現北返車潮，塞到今天凌晨1時，今天上午8時30分，北上出現車多，坪林行控中心於8...

溫柔告別！阿嬤臨終前請醫護喝珍奶致謝 醫一拿到手驚「心跳停了」

中山醫學大學附設醫院加護病房主任陳志金醫師，近日在臉書分享了一段溫暖的臨終故事。一位住在ICU的阿嬤病況惡化，家屬依序陪她完成「四道」──道謝、道愛、道歉、道別，準備迎接生命最後的旅程。當時阿嬤的血壓仍維持在80至90mmHg，陳志金提醒家屬，可以想想阿嬤是否還有心願未了，盡量幫她完成。

10個胃癌有9個是這隻菌 醫：多為經口傳染 「全家一起中獎」機率高

根據衛福部113年死因統計的資料，胃癌排名十大癌症死因第8位，死亡人數2221人，男性發生率為女性的2倍。昕新智慧診所院...

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

日前美國國家牛奶生產者協會、美國乳品出口協會訪台，與中華民國乳業協會簽署合作備忘錄，其中重點包含學童奶政策的推廣，以及如...

哈隆颱風估周三北轉 氣象署：明起東北風增強周三雨區擴大

今天是中秋節，中央氣象署預報員李名翔上午指出，今天仍受太平洋高壓影響，白天晴朗穩定，高溫炎熱，午後山區及中南部有局部短暫...

洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

許多人洗完澡後都會將對外窗或抽風機打開，甚至有些人會直接將浴室門敞開，就是為了讓濕氣快點排出，避免過於潮濕而發霉，不過日本家事達人卻不建議這麼做。日本達人Aki認為洗完澡後打開浴室門，反而會讓濕氣進入房間，對屋內的家具、家電容易造成損害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。