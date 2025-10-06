聽新聞
墾丁北上車潮估下午1至4時為高峰 警啟動調撥車道籲避尖峰時段
中秋連假不少遊客到屏東旅遊，今天是假期最後一天，因應假期結束北返高峰車潮，屏東縣警察局預估下午1時至4時為尖峰時段，將於中午起在台1線楓港至枋山路段啟動「北上調撥車道」措施，並啟動各項交通疏導及人力部署，確保交通通暢。
縣警局統計，中秋連假前二日屏東台1線及台17線南下車流量，分別達4萬236輛次及3萬858輛次，民眾出遊十分踴躍。依據歷年交通趨勢與即時監測資料，預估今天中午起將湧現北返車潮，下午1時至4時為尖峰時段。
為確保返程順暢，警察局將於今天中午起在台1線楓港至枋山路段啟動「北上調撥車道」措施，將南下內側車道調撥供北上車輛行駛，提升通行效率；另將在台1線永翔路口實施分流作業，引導車流均衡分散，縮短行車時間。
各大景點及主要幹道也將配置警力執行手控疏導與機動巡查，並運用「智慧號誌交控系統」與CMS可變資訊看板，依據即時交通流量調整燈號與發布最新路況資訊，協助駕駛人掌握行車動態。
警方呼籲民眾可彈性安排行程，避開尖峰時段出發，以節省行車時間並減少壅塞；並提醒駕駛人上路前應檢查車況、妥善規畫路線，並隨時留意LED字幕器與警廣FM93.1最新播報，依指引選擇替代道路。
