快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

墾丁北上車潮估下午1至4時為高峰 警啟動調撥車道籲避尖峰時段

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
中秋連假結束，屏東縣警察局預估下午1時至4時為北返尖峰時段，於台1線永翔路口實施分流作業。圖／縣警局提供
中秋連假結束，屏東縣警察局預估下午1時至4時為北返尖峰時段，於台1線永翔路口實施分流作業。圖／縣警局提供

中秋連假不少遊客到屏東旅遊，今天是假期最後一天，因應假期結束北返高峰車潮，屏東縣警察局預估下午1時至4時為尖峰時段，將於中午起在台1線楓港至枋山路段啟動「北上調撥車道」措施，並啟動各項交通疏導及人力部署，確保交通通暢。

縣警局統計，中秋連假前二日屏東台1線及台17線南下車流量，分別達4萬236輛次及3萬858輛次，民眾出遊十分踴躍。依據歷年交通趨勢與即時監測資料，預估今天中午起將湧現北返車潮，下午1時至4時為尖峰時段。

為確保返程順暢，警察局將於今天中午起在台1線楓港至枋山路段啟動「北上調撥車道」措施，將南下內側車道調撥供北上車輛行駛，提升通行效率；另將在台1線永翔路口實施分流作業，引導車流均衡分散，縮短行車時間。

各大景點及主要幹道也將配置警力執行手控疏導與機動巡查，並運用「智慧號誌交控系統」與CMS可變資訊看板，依據即時交通流量調整燈號與發布最新路況資訊，協助駕駛人掌握行車動態。

警方呼籲民眾可彈性安排行程，避開尖峰時段出發，以節省行車時間並減少壅塞；並提醒駕駛人上路前應檢查車況、妥善規畫路線，並隨時留意LED字幕器與警廣FM93.1最新播報，依指引選擇替代道路。

中秋連假結束，屏東縣警察局預估下午1時至4時為北返尖峰時段，中午起在台1線楓港至枋山路段啟動「北上調撥車道」。圖／縣警局提供
中秋連假結束，屏東縣警察局預估下午1時至4時為北返尖峰時段，中午起在台1線楓港至枋山路段啟動「北上調撥車道」。圖／縣警局提供

屏東縣 車道 中秋

延伸閱讀

中秋連假收假日 國道一號台中系統北上車速不到50公里

百貨周年慶遇上中秋連假人潮串連 這些熱銷榜單你也入手了嗎？

不要只去墾丁！屏東經典景點推薦 這些地方也好玩

玩墾丁就是要看海！墾丁大街x南灣沙灘x恆春市區住宿一次看

相關新聞

中秋連假收假...國5昨晚狂塞至凌晨1時 目前雪隧前紫爆回堵5公里

今天是中秋節連假的最後一天，國5昨晚就湧現北返車潮，塞到今天凌晨1時，今天上午8時30分，北上出現車多，坪林行控中心於8...

溫柔告別！阿嬤臨終前請醫護喝珍奶致謝 醫一拿到手驚「心跳停了」

中山醫學大學附設醫院加護病房主任陳志金醫師，近日在臉書分享了一段溫暖的臨終故事。一位住在ICU的阿嬤病況惡化，家屬依序陪她完成「四道」──道謝、道愛、道歉、道別，準備迎接生命最後的旅程。當時阿嬤的血壓仍維持在80至90mmHg，陳志金提醒家屬，可以想想阿嬤是否還有心願未了，盡量幫她完成。

10個胃癌有9個是這隻菌 醫：多為經口傳染 「全家一起中獎」機率高

根據衛福部113年死因統計的資料，胃癌排名十大癌症死因第8位，死亡人數2221人，男性發生率為女性的2倍。昕新智慧診所院...

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

日前美國國家牛奶生產者協會、美國乳品出口協會訪台，與中華民國乳業協會簽署合作備忘錄，其中重點包含學童奶政策的推廣，以及如...

哈隆颱風估周三北轉 氣象署：明起東北風增強周三雨區擴大

今天是中秋節，中央氣象署預報員李名翔上午指出，今天仍受太平洋高壓影響，白天晴朗穩定，高溫炎熱，午後山區及中南部有局部短暫...

洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

許多人洗完澡後都會將對外窗或抽風機打開，甚至有些人會直接將浴室門敞開，就是為了讓濕氣快點排出，避免過於潮濕而發霉，不過日本家事達人卻不建議這麼做。日本達人Aki認為洗完澡後打開浴室門，反而會讓濕氣進入房間，對屋內的家具、家電容易造成損害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。