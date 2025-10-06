台美互簽MOU推廣學童乳 團膳業者：財劃法修正後恐無人願意推

日前美國國家牛奶生產者協會、美國乳品出口協會訪台，與中華民國乳業協會簽署合作備忘錄，其中重點包含學童奶的推廣。團膳業者與營養推廣者指出，財劃法修正後，中央已明確指出營養午餐事權回歸地方，即使乳業協會彼此簽訂合作備忘錄要推廣學童乳，但如今學童乳政策由誰來推、由誰付錢會是最大的問題，很可能甚至無人願意來推動該政策。

行政院2024年底宣布停止「班班有鮮乳」政策，主因是各界對政策看法多元且分歧，執行上出現冷鏈不足、配送不及、學校行政負擔過重等問題，並未獲得足夠支持。 盡管政策喊卡，但台北市、台南市、高雄市等部分地方政府選擇自籌經費續辦，或調整為每周供乳1次，以確保學童鈣質攝取。

財劃法修正後，出現中央和地方未編列明年度鼓勵營養午餐使用國產食材的預算的狀況。主計總處日前指出，財政收支劃分法修正後，2026年地方政府獲中央統籌分配稅款將大幅增加4165億元，因此明年學校午餐採用國產可溯源食材補助將回歸地方政府負擔。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，站在學童家長角度，當然會支持學童乳政策，日本等先進國家對喝牛奶相當重視，每天的營養午餐都會有一瓶鮮奶或保久乳，中央現在說因為財劃法所以中央沒經費，行政院長卓榮泰也說營養午餐經費將回歸地方自治，除非有重大改變，否則中央不會覺得學童乳是中央應該要來推動。

陳明信說，現在的營養午餐都是在使用國產食材，中央補助每人每餐10元的情況下加碼，如今回歸地方，地方就會因為地方財政與農業狀況不同而有所差異，例如澎湖一定是著重漁產，而北部為何一定要吃屏東紅豆？酪農發達縣市為何要一定要喝豆漿？如果要推動學童乳，是要由家長付費，還是中央或地方付費，到後來可能都會變成政治議題，甚至可能沒人願意來推動。

好食課股份有限公司執行長、營養師林世航指出，學童乳政策確實是協助學童補充鈣質的重要政策，過去學童乳政策有廠商配送、入校發放與鮮奶保存等狀況，而好的政策會需要有好的配套，中央和地方如何合作更是重要。

中華民國乳業協會表示，財劃法修正後經費分配是根據各級政府稅收來畫分，因此地方政府所分配到的經費也出現不均，但學童乳是應該要推動的重要政策，如果教育部有統一政策標準，並要求地方政府一定要執行，或許也能對財政有困難的地方政府稍微補貼，這樣也不會增加太多中央的負擔。這次簽訂合作備忘錄，美方代表也承諾，在學童乳政策推廣上，願意請美國酪農的專家進行交流。