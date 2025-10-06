快訊

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國內飲料店、咖啡店等最常用的業務奶（濃縮冰磚奶）都是由國外進口，加水還原後的成本低於國產鮮乳。圖／聯合報系資料照片
日前美國國家牛奶生產者協會、美國乳品出口協會訪台，與中華民國乳業協會簽署合作備忘錄，其中重點包含學童奶政策的推廣，以及如何刺激國人乳品消費量等。中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，美國每人年均乳品消費量是台灣的6倍，本次的簽署希望台美共同做大台灣鮮乳市場。另在本次合作備忘錄之外，也談到透過美國液態乳作為紐西蘭冰磚還原乳的替換，讓國人能飲用更為健康的液態乳。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，目前國內每年生乳產量約44至45萬噸，但仍在逐年減少，然而已開發國家牛乳飲用量不但沒有停滯，反而還在增加。根據統計，美國每人年均乳品消費量高達200公斤，但台灣卻僅30.3公斤，不足美國的1/6。

因此，本次的簽署希望台美共同做大台灣鮮乳市場，也包含食品安全、產業創新等技術有更多交流。目前美國液態乳每公升關稅為15.6元，但雙方代表均強調，本次簽署備忘錄只是產業交流，並不影響現階段對等關稅的談判。

徐濟泰說，這次沒包含在本次備忘錄中的重點，就是雙方都希望能以美國液態乳取代紐西蘭冰磚奶，雖然台紐貿易協定已生效，紐西蘭液態乳關稅也降為零，但美方這次也提到，假如業者沒有和消費者說明業務奶是使用冰磚奶，消費者也不清楚兩者營養價值和成本上的落差，就會導致不公平的競爭，假如訊息透明，長期下來消費者應該都會選擇液態乳。

徐濟泰說，如果成功拉高國人牛奶消費量，消費市場的潛力就會往上拉，國產乳的產量有可能成長，然而地方自治法對牧場的興建有嚴格規範，即使國人乳品消費量增加，牧場也很難等比例擴張，但希望補足消費缺口的進口乳的是液態乳，而不是營養不明的冰磚奶，這也是本次台美雙方的願景。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，濃縮冰磚奶因為必須加水還原，假如缺乏鮮乳所含的營養元素，工廠就會額外添加，但這些消費者並不會知情，因此希望消費者能夠完全知道冰磚奶添加了什麼，也鼓勵應該要使用真正的牛奶。美方代表本次訪台也對此認同，也呼籲台灣政府應該要關注牛奶營養和消費者權益等問題。

方清泉強調，以純正牛奶取代冰磚奶，這對牛奶營養、衛生、消費者權益等都是正面的，當消費者有正確認知時，也會希望喝到的是真正的牛奶，包含國產鮮奶或進口長效乳，而不是加水還原的奶水，否則業務用奶行之有年，對鮮奶的打擊是很大的。

