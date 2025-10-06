快訊

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

哈隆颱風估周三北轉 氣象署：明起東北風增強周三雨區擴大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天是中秋節，中央氣象署預報員李名翔上午指出，今天仍受太平洋高壓影響，白天晴朗穩定，高溫炎熱，午後山區及中南部有局部短暫雷陣雨，到傍晚、入夜之後都可趨緩，有些地區下比較晚，但等對流雲消散，各地賞月情況都不錯。明起受東北風增強影響，周三到周五東半部水氣增多，轉為有短暫陣雨天氣型態。

目前西北太平洋有兩個颱風，李名翔指出，麥德姆颱風已登陸廣西，未來強度會持續減弱，對台灣影響愈來愈小，但今天澎湖及南部沿海有長浪發生。

李名翔指出，哈隆颱風目前在日本東南海面上，預估未來先以偏西北方面朝日本南邊海面移動，周三左右會有比較大幅度北轉，但後期路徑不確定性較高，屆時仍要看太平洋高壓勢力；如果太平洋高壓勢偏強，路徑可能再往西偏，北轉時間也會晚一點點，而北轉朝東北方向不確定性也偏大，國慶日連假要去日本，要留意是否對日本天氣有影響，需留意最新預報。

降雨方面，李名翔指出，受哈隆颱風往西移動帶來台灣附近明起東北風增強，北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有短暫陣雨，午後中南部有雷雨。周三到周五仍受東北風影響，北北基、東半部及恆春半島有短暫陣雨，午後山區及中南部有雷雨；周六到周日轉偏東風，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區零星雨，午後中南部雷雨。

李名翔指出，氣溫方面，今天高溫普遍顯著，西半部高溫34-35度，雙北、中南部內隆及花蓮局部高溫36度或以上，東半部約31到32度。今日及周五起沿海及離島留意長浪，今天是南部及澎湖，周五起範圍包括基隆北海岸、東半部、恆春半島 、馬祖等。

而今天起到10日適逢年度天文大潮，新北至台中沿海、澎湖、金門及馬祖等要多留意。

明起受東北風增強影響，周三到周五東半部水氣增多，轉為有短暫陣雨天氣型態。本報資料照片
明起受東北風增強影響，周三到周五東半部水氣增多，轉為有短暫陣雨天氣型態。本報資料照片

高溫 日本 颱風

延伸閱讀

陸發改委下發8.6億元 助廣東海南災後重建

東北風增強 天氣風險：明起這些地區轉雨

1張圖看各地中秋賞月機率 哈隆颱風這天接近水氣增

影／颱風外圍環流 琉球籍膠筏返港途中男落海救起送醫不治

相關新聞

中秋連假收假...國5昨晚狂塞至凌晨1時 目前雪隧前紫爆回堵5公里

今天是中秋節連假的最後一天，國5昨晚就湧現北返車潮，塞到今天凌晨1時，今天上午8時30分，北上出現車多，坪林行控中心於8...

哈隆颱風估周三北轉 氣象署：明起東北風增強周三雨區擴大

今天是中秋節，中央氣象署預報員李名翔上午指出，今天仍受太平洋高壓影響，白天晴朗穩定，高溫炎熱，午後山區及中南部有局部短暫...

洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

許多人洗完澡後都會將對外窗或抽風機打開，甚至有些人會直接將浴室門敞開，就是為了讓濕氣快點排出，避免過於潮濕而發霉，不過日本家事達人卻不建議這麼做。日本達人Aki認為洗完澡後打開浴室門，反而會讓濕氣進入房間，對屋內的家具、家電容易造成損害。

今中秋節收假日高速公路北向高峰 11易塞車地雷路段一次看

今天是中秋節，也是連續假期收假日，交通部高公局預估今國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2...

台鐵汐止站月台加高 施工架翻落軌道 自強號擦撞釀險台鐵勒令停工

台鐵發包汐止站月台加高工程，包商施作時曾發生移動式施工架翻落軌道，與自強號列車擦撞等事件。台鐵今天表示，已依契約要求停工...

中秋節收假日北返高峰 國五上午恐塞目前時速27公里

今天為中秋節連續假期收假日，交通部高公局指出，今為北返交通量高峰，目前國五北向已湧車潮，宜蘭到頭城目前時速只有27公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。