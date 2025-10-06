哈隆颱風估周三北轉 氣象署：明起東北風增強周三雨區擴大

今天是中秋節，中央氣象署預報員李名翔上午指出，今天仍受太平洋高壓影響，白天晴朗穩定，高溫炎熱，午後山區及中南部有局部短暫雷陣雨，到傍晚、入夜之後都可趨緩，有些地區下比較晚，但等對流雲消散，各地賞月情況都不錯。明起受東北風增強影響，周三到周五東半部水氣增多，轉為有短暫陣雨天氣型態。

目前西北太平洋有兩個颱風，李名翔指出，麥德姆颱風已登陸廣西，未來強度會持續減弱，對台灣影響愈來愈小，但今天澎湖及南部沿海有長浪發生。

李名翔指出，哈隆颱風目前在日本東南海面上，預估未來先以偏西北方面朝日本南邊海面移動，周三左右會有比較大幅度北轉，但後期路徑不確定性較高，屆時仍要看太平洋高壓勢力；如果太平洋高壓勢偏強，路徑可能再往西偏，北轉時間也會晚一點點，而北轉朝東北方向不確定性也偏大，國慶日連假要去日本，要留意是否對日本天氣有影響，需留意最新預報。

降雨方面，李名翔指出，受哈隆颱風往西移動帶來台灣附近明起東北風增強，北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有短暫陣雨，午後中南部有雷雨。周三到周五仍受東北風影響，北北基、東半部及恆春半島有短暫陣雨，午後山區及中南部有雷雨；周六到周日轉偏東風，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區零星雨，午後中南部雷雨。

李名翔指出，氣溫方面，今天高溫普遍顯著，西半部高溫34-35度，雙北、中南部內隆及花蓮局部高溫36度或以上，東半部約31到32度。今日及周五起沿海及離島留意長浪，今天是南部及澎湖，周五起範圍包括基隆北海岸、東半部、恆春半島 、馬祖等。

而今天起到10日適逢年度天文大潮，新北至台中沿海、澎湖、金門及馬祖等要多留意。