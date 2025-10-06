溫柔告別！阿嬤臨終前請醫護喝珍奶致謝 醫一拿到手驚「心跳停了」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
ICU醫師陳志金在臉書分享一名臨終阿嬤的暖心故事，讓不少網友看了動容。 示意圖／ingimage
ICU醫師陳志金在臉書分享一名臨終阿嬤的暖心故事，讓不少網友看了動容。 示意圖／ingimage

中山醫學大學附設醫院加護病房主任陳志金醫師，近日在臉書分享了一段溫暖的臨終故事。一位住在ICU的阿嬤病況惡化，家屬依序陪她完成「四道」──道謝、道愛、道歉、道別，準備迎接生命最後的旅程。當時阿嬤的血壓仍維持在80至90mmHg，陳志金提醒家屬，可以想想阿嬤是否還有心願未了，盡量幫她完成。

中午時分，護理人員傳來兩大袋手搖飲的照片，約十多杯珍珠奶茶。原來阿嬤生前很好客，曾說過想請ICU醫護喝飲料表達感謝，家屬相信她之所以仍堅持著一口氣，正是因為這份未完成的心意，於是家人替阿嬤實現願望，特地買來珍奶分送給醫護。

只不過陳志金當天早上才在自己的粉專宣布減重計畫，實在不適合再喝珍奶，但到了下午三點多，專科護理師前來提醒：「陳醫師，我們都喝過珍奶了，只剩下你的還沒喝。」接著又輕聲補充，「阿嬤血壓現在還有50~60mmHg，子孫們都還在床邊陪伴，這是阿嬤最後心願」。

陳志金拗不過同仁，只好接下那杯珍奶，準備晚一點再喝。沒想到他剛走出病房，還未抵達值班室，就聽到護理師急呼：「心跳停了！」他立刻折返病床旁，見阿嬤心跳雖短暫恢復，卻已極為微弱。此刻，他打開珍奶，喝了一口，親自對阿嬤道謝，謝謝她「最後」的心意。

不久後，監測儀上的心跳曲線歸於平靜，阿嬤在家人陪伴與心願完成的那一刻，靜靜離開人世。陳志金在貼文中寫下：「謝謝阿嬤，在生命的最後一刻教會我們的事，離別時，仍不忘為醫病的和諧與互信盡一分心力。」

這段故事令許多網友動容，「任何時候、任何地方、任何事情，都可以讓平凡的人變成別人眼中的天使」、「溫情滿人間！感覺神奇與感動」、「上一代的周到，是我們這一代做不到的」、「讓人好感動的醫病關係，一方給盡心的照護，一方給由衷的感謝」、「阿婆是很有禮數的長者，可見平時待人處世也很暖心」。

