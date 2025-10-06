治洪納自然解方 食蟹獴現蹤、國寶魚棲地變友善

農業部農村水土保持署近年在治洪防災工程納入「自然解方」策略，減災兼顧生態，行蹤隱密的食蟹獴出現在宜蘭打狗溪，國寶魚「小飯」飯島氏銀鮈的苗栗沙河溪棲地也變得友善。

農村水保署最近分享2個透過納入NbS（自然解方）的治洪工程，除了達到減災功能，也同時建構豐富的生態環境，讓野生動物棲地變友善。

根據農村水保署台北分署提供的資料，宜蘭打狗溪集水區地處蘭陽溪支流羅東溪上游，歷年侵襲宜蘭的颱風常引發嚴重土砂災害，大規模土砂下移造成溪床嚴重淤積，兩岸灘地都有受水砂溢淹的情形，需經常性清疏才能維持通洪功能，淤積土砂也造成溪流環境劣化、棲地破碎、生態廊道斷裂。

台北分署以往對河水、溪流清淤的砂土採堆置處理，納入自然解方後，先經過水理調查分析水砂運移情形，民國111年至114年間，在打狗溪右岸設置緩衝綠帶，種植1萬棵樹作為土砂溢淹區，降低水砂溢淹對聚落的威脅衝擊；由於緩衝綠帶區可能受洪水上灘影響，臨溪側種植對潮濕環境耐受性較高的樹種，複層混植茄苳、光臘樹、九芎、七里香等喬木及灌木。

據台北分署觀察，3年多來，打狗溪挺過颱風季，樹木生長良好，且112年夏季至113年秋天，打狗溪兩岸濱溪帶架設的3座紅外線自動相機，都拍到行蹤一向隱密、屬於台灣特有亞種及三級保育類的食蟹獴，通常在天色昏暗的清晨和黃昏，體型修長的食蟹獴敏捷地奔過溪石和淺瀨，之後沒入溪旁山林，泥灘上輕淺小巧的腳印，留下驚鴻一瞥。

台北分署說，食蟹獴是台灣現存唯一仰賴溪流生活的食肉目動物，對環境變化極度敏感，被視為評估溪流生態環境的指標物種，能在打狗溪現蹤令人振奮；自動相機攝錄下的生物影像，還有珍稀的麝香貓、穿山甲、山羌、野豬、白鼻心等淺山野生動物，也拍攝到畫眉、八色鳥、山鷓鴣等鳥類，打狗溪岸逐步建構出在地豐富多層次的生態網。

另外，農村水保署台中分署也透過自然解方的做法，改善數量大減的國寶魚飯島氏銀鮈的棲地。

根據台中分署提供的資料，台灣有3種一級保育類淡水魚，其中生活在高山的櫻花鉤吻鮭經多年復育，數量已達到1萬多尾；分布在淺山到平地溪流的飯島氏銀鮈，由於棲地與人類生活區域高度重疊，數量相對稀少，而其身上布滿像芝麻一樣的小斑點，也被暱稱「小飯」。

台中分署說，飯島氏銀鮈是台灣特有種，主要棲息在苗栗縣後龍溪支流老田寮溪、沙河溪、鹽水坑溪及南湖溪；其中沙河溪流域約只有192尾，數量減少達94.6%。

因此，台中分署在111年以友善生態工法，盼達到防洪治理與搶救國寶魚，現地調查後，研判飯島氏銀鮈數量大減，與善東橋下方高約2.5公尺取水堰造成阻隔，使土砂自然輸送能力降低，連帶影響飯島氏銀鮈棲地與族群生存。

台中分署在取水堰進行切口工程，善東橋至取水堰間新設7座砌石固床工（1種橫向水利工程構造），沿程分攤取水堰開口所增加的坡度位能，並增加多階跌水深潭區，形成魚類友善棲地；同時利用既有護岸補強，型塑河道主深槽，控制洪水沿程消能，恢復溪流自然輸砂能力，還砂於河。

台中分署說，國寶魚「小飯」保育之路漫長，但至少沙河溪的棲地已變得友善，有利未來族群繁衍。