台鐵汐止站月台加高 施工架翻落軌道 自強號擦撞釀險台鐵勒令停工
台鐵發包汐止站月台加高工程，包商施作時曾發生移動式施工架翻落軌道，與自強號列車擦撞等事件。台鐵今天表示，已依契約要求停工，責成改善缺失，並完成臨軌工程行車安全講習再復工。
汐止火車站的月台和列車車床的底盤有高度落差，台鐵以5350萬元發包，委由包商施工，縮小月台和車廂的縫隙及高度差，讓旅客上下車更舒適安全，並提升無障礙環境的水準。依雙方契約施工期間是今年1月3日至明年4月22日，統計至今年9月底，工程進度為6.63%。
據了解，包商施工期間，曾發生移動式施工架翻落在軌道，並與自強號列車擦撞，以及在月台邊堆置物件等違規情形，因此台鐵依契約規定暫停執行履約，並等到情況改正再准恢復履約。
台鐵表示，汐止站月台提高工程施工廠商，多次未按台鐵臨軌工程作業要點施作，且未重視行車安全相關規定，為確保行車安全，並維護旅客生命安全，已依契約規定勒令停工。
台鐵說，後續將召集監造單位及承攬廠商，召開行車及勞工安全協調會，責成改善職安相關缺失，以及完成臨軌工程行車安全講習再行復工。
立委廖先翔說，鐵路臨軌工程攸關工程人員和火車旅客安全，工程安全規範要特別重視。他支持並會督促台鐵依作業要點，要求廠商遵守規定，確保整體軌道運輸安全。
