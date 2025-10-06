快訊

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

台鐵汐止站月台加高 施工架翻落軌道 自強號擦撞釀險台鐵勒令停工

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台鐵發包汐止站月台加高工程，縮小月台和車廂縫隙及高度差。台鐵指包商多次未按臨軌工程作業要點施作，危及行車安全，已依契約要求停工改善。記者邱瑞杰／攝影
台鐵發包汐止站月台加高工程，縮小月台和車廂縫隙及高度差。台鐵指包商多次未按臨軌工程作業要點施作，危及行車安全，已依契約要求停工改善。記者邱瑞杰／攝影

台鐵發包汐止站月台加高工程，包商施作時曾發生移動式施工架翻落軌道，與自強號列車擦撞等事件。台鐵今天表示，已依契約要求停工，責成改善缺失，並完成臨軌工程行車安全講習再復工。

汐止火車站的月台和列車車床的底盤有高度落差，台鐵以5350萬元發包，委由包商施工，縮小月台和車廂的縫隙及高度差，讓旅客上下車更舒適安全，並提升無障礙環境的水準。依雙方契約施工期間是今年1月3日至明年4月22日，統計至今年9月底，工程進度為6.63%。

據了解，包商施工期間，曾發生移動式施工架翻落在軌道，並與自強號列車擦撞，以及在月台邊堆置物件等違規情形，因此台鐵依契約規定暫停執行履約，並等到情況改正再准恢復履約。

台鐵表示，汐止站月台提高工程施工廠商，多次未按台鐵臨軌工程作業要點施作，且未重視行車安全相關規定，為確保行車安全，並維護旅客生命安全，已依契約規定勒令停工。

台鐵說，後續將召集監造單位及承攬廠商，召開行車及勞工安全協調會，責成改善職安相關缺失，以及完成臨軌工程行車安全講習再行復工。

立委廖先翔說，鐵路臨軌工程攸關工程人員和火車旅客安全，工程安全規範要特別重視。他支持並會督促台鐵依作業要點，要求廠商遵守規定，確保整體軌道運輸安全。

台鐵發包汐止站月台加高工程，縮小月台和車廂縫隙及高度差。台鐵指包商多次未按臨軌工程作業要點施作，危及行車安全，已依契約要求停工改善。記者邱瑞杰／攝影
台鐵發包汐止站月台加高工程，縮小月台和車廂縫隙及高度差。台鐵指包商多次未按臨軌工程作業要點施作，危及行車安全，已依契約要求停工改善。記者邱瑞杰／攝影
台鐵發包汐止站月台加高工程，縮小月台和車廂縫隙及高度差。台鐵指包商多次未按臨軌工程作業要點施作，危及行車安全，已依契約要求停工改善。記者邱瑞杰／攝影
台鐵發包汐止站月台加高工程，縮小月台和車廂縫隙及高度差。台鐵指包商多次未按臨軌工程作業要點施作，危及行車安全，已依契約要求停工改善。記者邱瑞杰／攝影
台鐵發包汐止站月台加高工程，縮小月台和車廂縫隙及高度差。台鐵指包商多次未按臨軌工程作業要點施作，危及行車安全，已依契約要求停工改善。記者邱瑞杰／攝影
台鐵發包汐止站月台加高工程，縮小月台和車廂縫隙及高度差。台鐵指包商多次未按臨軌工程作業要點施作，危及行車安全，已依契約要求停工改善。記者邱瑞杰／攝影
台鐵發包汐止站月台加高工程，縮小月台和車廂縫隙及高度差。台鐵指包商多次未按臨軌工程作業要點施作，危及行車安全，已依契約要求停工改善。記者邱瑞杰／攝影
台鐵發包汐止站月台加高工程，縮小月台和車廂縫隙及高度差。台鐵指包商多次未按臨軌工程作業要點施作，危及行車安全，已依契約要求停工改善。記者邱瑞杰／攝影

台鐵

延伸閱讀

曾參加1人畢業典禮 廖先翔：這樣對孩子是好的嗎？質詢教育部提對策

軍公教停砍年金列優先法案 傅崐萁：白委不反對 有望一票險勝

13藍委相挺登記選主席 羅智強：鬥國民黨一流的人 怎打敗賴清德？

台鐵汐科站改善工程一波三折 廖先翔現勘 月台搭建臨時梯已見雛形

相關新聞

中秋連假收假...國5昨晚狂塞至凌晨1時 目前雪隧前紫爆回堵5公里

今天是中秋節連假的最後一天，國5昨晚就湧現北返車潮，塞到今天凌晨1時，今天上午8時30分，北上出現車多，坪林行控中心於8...

哈隆颱風估周三北轉 氣象署：明起東北風增強周三雨區擴大

今天是中秋節，中央氣象署預報員李名翔上午指出，今天仍受太平洋高壓影響，白天晴朗穩定，高溫炎熱，午後山區及中南部有局部短暫...

洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

許多人洗完澡後都會將對外窗或抽風機打開，甚至有些人會直接將浴室門敞開，就是為了讓濕氣快點排出，避免過於潮濕而發霉，不過日本家事達人卻不建議這麼做。日本達人Aki認為洗完澡後打開浴室門，反而會讓濕氣進入房間，對屋內的家具、家電容易造成損害。

今中秋節收假日高速公路北向高峰 11易塞車地雷路段一次看

今天是中秋節，也是連續假期收假日，交通部高公局預估今國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2...

台鐵汐止站月台加高 施工架翻落軌道 自強號擦撞釀險台鐵勒令停工

台鐵發包汐止站月台加高工程，包商施作時曾發生移動式施工架翻落軌道，與自強號列車擦撞等事件。台鐵今天表示，已依契約要求停工...

中秋節收假日北返高峰 國五上午恐塞目前時速27公里

今天為中秋節連續假期收假日，交通部高公局指出，今為北返交通量高峰，目前國五北向已湧車潮，宜蘭到頭城目前時速只有27公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。