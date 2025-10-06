中秋連假收假...國5昨晚狂塞至凌晨1時 目前雪隧前紫爆回堵5公里
今天是中秋節連假的最後一天，國5昨晚就湧現北返車潮，塞到今天凌晨1時，今天上午8時30分，北上出現車多，坪林行控中心於8時51分啟動國5主線與匝道儀控，目前雪隧前車流回堵5公里，排隊要上國5的各入口交流道也都回堵1至1.5公里。
今天上午10時許，雪隧前已經出現紫爆，時速只有10幾公里。由於依照南來北往的車流狀況，目前仍有大量車流尚未北返，預估今天北向還是會塞到入夜時分，提醒用路人避開車多時段及壅塞路段，今天下午1時至6時有北上高乘載管制，車內要坐滿3人才能開上國5。
目前頭城及宜四匝道入口回堵1公里，宜蘭及羅東匝道入口回堵1.5公里，蘇澳匝道入口回堵1公里，用路人可以考慮改道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言