中秋連假收假...國5昨晚狂塞至凌晨1時 目前雪隧前紫爆回堵5公里

今天是中秋節連假的最後一天，國5昨晚就湧現北返車潮，塞到今天凌晨1時，今天上午8時30分，北上出現車多，坪林行控中心於8時51分啟動國5主線與匝道儀控，目前雪隧前車流回堵5公里，排隊要上國5的各入口交流道也都回堵1至1.5公里。

今天上午10時許，雪隧前已經出現紫爆，時速只有10幾公里。由於依照南來北往的車流狀況，目前仍有大量車流尚未北返，預估今天北向還是會塞到入夜時分，提醒用路人避開車多時段及壅塞路段，今天下午1時至6時有北上高乘載管制，車內要坐滿3人才能開上國5。