快訊

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

中秋連假收假...國5昨晚狂塞至凌晨1時 目前雪隧前紫爆回堵5公里

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
中秋節連假要收假了，國5昨晚狂塞到今天凌晨1時，今天10時許雪隧前的車流紫爆，北上回堵5公里。圖／截自高公局即時路況
中秋節連假要收假了，國5昨晚狂塞到今天凌晨1時，今天10時許雪隧前的車流紫爆，北上回堵5公里。圖／截自高公局即時路況

今天是中秋節連假的最後一天，國5昨晚就湧現北返車潮，塞到今天凌晨1時，今天上午8時30分，北上出現車多，坪林行控中心於8時51分啟動國5主線與匝道儀控，目前雪隧前車流回堵5公里，排隊要上國5的各入口交流道也都回堵1至1.5公里。

今天上午10時許，雪隧前已經出現紫爆，時速只有10幾公里。由於依照南來北往的車流狀況，目前仍有大量車流尚未北返，預估今天北向還是會塞到入夜時分，提醒用路人避開車多時段及壅塞路段，今天下午1時至6時有北上高乘載管制，車內要坐滿3人才能開上國5。

目前頭城及宜四匝道入口回堵1公里，宜蘭及羅東匝道入口回堵1.5公里，蘇澳匝道入口回堵1公里，用路人可以考慮改道。

中秋節連假要收假了，國5昨晚狂塞到今天凌晨1時，今天10時許雪隧前的車流紫爆，北上回堵5公里。圖／截自高公局即時路況
中秋節連假要收假了，國5昨晚狂塞到今天凌晨1時，今天10時許雪隧前的車流紫爆，北上回堵5公里。圖／截自高公局即時路況
中秋節連假要收假了，國5昨晚狂塞到今天凌晨1時，今天10時許雪隧前的車流紫爆，北上回堵5公里。圖／截自高公局即時路況
中秋節連假要收假了，國5昨晚狂塞到今天凌晨1時，今天10時許雪隧前的車流紫爆，北上回堵5公里。圖／截自高公局即時路況

雪隧 高乘載管制

延伸閱讀

中秋節收假日湧現觀光車潮 省道15壅塞路段曝光

桃園永安漁港傳溺水 男在中秋連假踏浪…下海戲水失蹤

明天中秋連假收假日「北上車潮多1.4倍」 國5實施高乘載

1男燒傷！嘉縣中秋連假前民宅火警 警義消22人前往灌救

相關新聞

中秋連假收假...國5昨晚狂塞至凌晨1時 目前雪隧前紫爆回堵5公里

今天是中秋節連假的最後一天，國5昨晚就湧現北返車潮，塞到今天凌晨1時，今天上午8時30分，北上出現車多，坪林行控中心於8...

哈隆颱風估周三北轉 氣象署：明起東北風增強周三雨區擴大

今天是中秋節，中央氣象署預報員李名翔上午指出，今天仍受太平洋高壓影響，白天晴朗穩定，高溫炎熱，午後山區及中南部有局部短暫...

洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

許多人洗完澡後都會將對外窗或抽風機打開，甚至有些人會直接將浴室門敞開，就是為了讓濕氣快點排出，避免過於潮濕而發霉，不過日本家事達人卻不建議這麼做。日本達人Aki認為洗完澡後打開浴室門，反而會讓濕氣進入房間，對屋內的家具、家電容易造成損害。

今中秋節收假日高速公路北向高峰 11易塞車地雷路段一次看

今天是中秋節，也是連續假期收假日，交通部高公局預估今國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2...

台鐵汐止站月台加高 施工架翻落軌道 自強號擦撞釀險台鐵勒令停工

台鐵發包汐止站月台加高工程，包商施作時曾發生移動式施工架翻落軌道，與自強號列車擦撞等事件。台鐵今天表示，已依契約要求停工...

中秋節收假日北返高峰 國五上午恐塞目前時速27公里

今天為中秋節連續假期收假日，交通部高公局指出，今為北返交通量高峰，目前國五北向已湧車潮，宜蘭到頭城目前時速只有27公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。