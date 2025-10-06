中秋節收假日北返高峰 國五上午恐塞目前時速27公里

許多人洗完澡後都會將對外窗或抽風機打開，甚至有些人會直接將浴室門敞開，就是為了讓濕氣快點排出，避免過於潮濕而發霉，不過日本家事達人卻不建議這麼做。日本達人Aki認為洗完澡後打開浴室門，反而會讓濕氣進入房間，對屋內的家具、家電容易造成損害。

