中秋節收假日北返高峰 國五上午恐塞目前時速27公里
今天為中秋節連續假期收假日，交通部高公局指出，今為北返交通量高峰，目前國五北向已湧車潮，宜蘭到頭城目前時速只有27公里。
高公局指出，昨日(5日)全日交通量為105.4百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里)之1.1倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均(2.5百萬車公里)之1.2倍，昨日路況除國5北向宜蘭至坪林路段於今日1時逐漸紓解，其餘路段於18時後大致順暢。
高公局說，今日0-5時平均交通量為6.6百萬車公里，為平日年平均(4.0百萬車公里)之1.7倍；預估今日交通量為113百萬車公里。
高公局預判今日國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。
目前全國道路況皆大致正常，高公局指出，截至上午7時，交通量為9.7百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
