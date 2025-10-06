東北風增強 天氣風險：明起這些地區轉雨

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明起東北風增強，東北角、北海岸及宜蘭有短暫陣雨，大台北各地午後也有零星短暫雨機會。本報資料照片

今天是中秋節，天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，各地晴到多雲，高溫炎熱。明起東北風增強，迎風面北部、東北部為多雲時晴天氣，在東北角、北海岸及宜蘭有短暫陣雨，大台北各地午後也有零星短暫雨機會。

薛皓天指出，受高壓壟罩影響，今晴到多雲，午後仍有短暫陣雨或雷雨機會，嘉義以南至屏東局部偶有較大雨勢，東半部及西半部局部地區也有降雨發生機會。白天大台北及西半部仍要注意有36度左右高溫。晚間對流雲系將逐漸消散，各地可恢復晴時多雲天氣，夜間可觀賞中秋圓月。

明日起受大陸高壓前緣東北風環境影響，東北風增強，薛皓天說，迎風面北部、東北部多雲時晴，東北角、北海岸及宜蘭有短暫陣雨，大台北各地午後也有零星短暫雨機會；其餘地區維持晴到多雲，午後局部短暫雨或雷雨，降雨大致落南投以南山區。新竹以北沿海地區風力較大，局部偶有7到8級陣風機會。白天大台北、西半部仍有35度左右高溫機會。

薛皓天指出，後續至周六大環境維持東北風，新竹以北沿海地區持續注意偶較大陣風，迎風面東北部及東半部為多雲有短暫陣雨天氣，偶有陽光露臉；其餘地區白天維持晴到多雲天氣，午後東部及中南部山區局部短暫陣雨或雷雨，南部平地亦有短暫陣雨機會。

此外，昨日生成的哈隆颱風，預估向西北西方向移動，後天(8日)接近琉球群島東方海面，並逐漸往高壓弱點北轉移動，對台灣不影響，後續將往日本南到東南方海面移動，若周末要前往日本或琉球的民眾要多注意天氣資訊跟航班動態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

