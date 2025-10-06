納豆多吃保健康？營養師籲「適量就好」 提醒這些族群要當心

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
納豆雖是眾所周知的優良食材，但仍不能過量。圖／ingimage
日本傳統發酵食品「納豆」因富含蛋白質、膳食纖維、維生素K與大豆異黃酮，近年已被大眾視為日常保健首選。但根據日媒Yoga Journal」報導，在醫院擔任7年營養師、從事醫療保健食品研發15年的亘美玲提醒，再健康的食材，攝取過量超出身體負荷，也會出現不適，特定體質更該留意。

適量食用納豆能改善腸道環境，但因含有大量纖維與酵素，吃太多時，因來不及消化吸收，可能產生腹痛、脹氣或拉肚子的情形。此外，因納豆含有能讓血液澄澈的「納豆激酶」，攝取適量能達到健康的效果，但若是服用抗凝血劑者大量食用，可能會增強藥性。而納豆中極高量的維生素K在大量食用下，也可能影響血液凝固。所以有服用相關藥物者，都須先與醫師、藥師討論，避免自行大量食用。

腎功能較弱者也要當心。因大豆製品含鉀和磷，若腎臟功能不良，過量攝取恐導致累積體內，增加風險，請遵照醫師指示調整份量。此外，腸胃敏感、容易腹瀉的族群也須注意。那麼該吃多少才剛好呢？以市售一小盒約50公克為基準，通常是一天一盒，建議在早餐或晚餐食用。

整體來說，納豆是促進健康的優質食材，但重點在「依個人體質調整，食用不過量」。尤其是長期服藥或腎臟有狀況者，務必先諮詢專業醫師，避免沒有達成保健效果，反而危害了身體健康。

腎臟 保健食品 醫師 豆製品 酵素 日媒

