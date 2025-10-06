快訊

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

桌球／16歲郭冠宏讚啦！退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

聯合新聞網／ 綜合報導
日本家事達人教民眾洗完澡後要關閉浴室門窗，再打開換氣扇，才能加速排濕又防霉。 示意圖／ingimage
日本家事達人教民眾洗完澡後要關閉浴室門窗，再打開換氣扇，才能加速排濕又防霉。 示意圖／ingimage

許多人洗完澡後都會將對外窗或抽風機打開，甚至有些人會直接將浴室門敞開，就是為了讓濕氣快點排出，避免過於潮濕而發霉，不過日本家事達人卻不建議這麼做。日本達人Aki認為洗完澡後打開浴室門，反而會讓濕氣進入房間，對屋內的家具、家電容易造成損害。

據日媒《grapee》報導，Aki時常在社群平台Instagram分享日常生活的技巧，他指出洗完澡後浴室充滿濕氣，為了加速排濕，使用換氣扇（抽風機）比開窗更快、更有效。有些人除了開啟換氣扇，還會一併把浴室門打開，想要讓空氣流通更快，但這樣的作法反而是錯的。

Aki表示，如果將浴室的門開著，又開啟換氣扇，這樣反而會將濕氣停留在浴室更久，還會流入房間，長久下來容易造成屋內的家具、家電後方發霉。

那正確做法是如何？Aki透露應該要將門、窗關閉，然後再打開換氣扇，這樣才能集中濕氣，加速排出，還能有效防止發霉。他進一步解釋，很多人會糾結通風時是否應該開窗，雖然開窗同時又打開換氣扇，可以將室外乾燥的空氣引入，但也容易被排氣扇快速排出，造成浴室的角落殘留濕氣。

Aki建議洗完澡後務必關緊門窗，並且打開換氣扇，另外也要保持屋內的通風；如果浴室門下沒有百葉窗，可將浴室門打開幾公分，讓新鮮空氣流通，達到除濕效果。

浴室 日本

延伸閱讀

00919成立3年發出6.4元、00878用5年配出6.8元！達人：追求價差就別存股

為什麼衣服會泛黃、有異味？家事達人建議收納前清洗3大重點

洗完澡開窗通風不一定是對的！專家教浴室正確除濕 才不會愈除愈潮

獨旅如何住Airbnb才安全？達人自揭多花一點錢預訂兩人房

相關新聞

中秋連假收假...國5昨晚狂塞至凌晨1時 目前雪隧前紫爆回堵5公里

今天是中秋節連假的最後一天，國5昨晚就湧現北返車潮，塞到今天凌晨1時，今天上午8時30分，北上出現車多，坪林行控中心於8...

哈隆颱風估周三北轉 氣象署：明起東北風增強周三雨區擴大

今天是中秋節，中央氣象署預報員李名翔上午指出，今天仍受太平洋高壓影響，白天晴朗穩定，高溫炎熱，午後山區及中南部有局部短暫...

洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

許多人洗完澡後都會將對外窗或抽風機打開，甚至有些人會直接將浴室門敞開，就是為了讓濕氣快點排出，避免過於潮濕而發霉，不過日本家事達人卻不建議這麼做。日本達人Aki認為洗完澡後打開浴室門，反而會讓濕氣進入房間，對屋內的家具、家電容易造成損害。

今中秋節收假日高速公路北向高峰 11易塞車地雷路段一次看

今天是中秋節，也是連續假期收假日，交通部高公局預估今國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2...

台鐵汐止站月台加高 施工架翻落軌道 自強號擦撞釀險台鐵勒令停工

台鐵發包汐止站月台加高工程，包商施作時曾發生移動式施工架翻落軌道，與自強號列車擦撞等事件。台鐵今天表示，已依契約要求停工...

中秋節收假日北返高峰 國五上午恐塞目前時速27公里

今天為中秋節連續假期收假日，交通部高公局指出，今為北返交通量高峰，目前國五北向已湧車潮，宜蘭到頭城目前時速只有27公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。