洗完澡浴室門打開更快乾？家事達人搖頭曝正確做法：乾得更快、不發霉

許多人洗完澡後都會將對外窗或抽風機打開，甚至有些人會直接將浴室門敞開，就是為了讓濕氣快點排出，避免過於潮濕而發霉，不過日本家事達人卻不建議這麼做。日本達人Aki認為洗完澡後打開浴室門，反而會讓濕氣進入房間，對屋內的家具、家電容易造成損害。

據日媒《grapee》報導，Aki時常在社群平台Instagram分享日常生活的技巧，他指出洗完澡後浴室充滿濕氣，為了加速排濕，使用換氣扇（抽風機）比開窗更快、更有效。有些人除了開啟換氣扇，還會一併把浴室門打開，想要讓空氣流通更快，但這樣的作法反而是錯的。

Aki表示，如果將浴室的門開著，又開啟換氣扇，這樣反而會將濕氣停留在浴室更久，還會流入房間，長久下來容易造成屋內的家具、家電後方發霉。

那正確做法是如何？Aki透露應該要將門、窗關閉，然後再打開換氣扇，這樣才能集中濕氣，加速排出，還能有效防止發霉。他進一步解釋，很多人會糾結通風時是否應該開窗，雖然開窗同時又打開換氣扇，可以將室外乾燥的空氣引入，但也容易被排氣扇快速排出，造成浴室的角落殘留濕氣。

Aki建議洗完澡後務必關緊門窗，並且打開換氣扇，另外也要保持屋內的通風；如果浴室門下沒有百葉窗，可將浴室門打開幾公分，讓新鮮空氣流通，達到除濕效果。