最近幾天台北內湖全台最熱 氣象粉專揭原因

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受太平洋高壓影響，最近各地晴到多雲，大台北高溫炎熱，多在36度以上。聯合報系資料照
今天是中秋節，但受太平洋高壓影響，最近全台天氣高溫炎熱，台北市多日亮高溫橙燈，連續36度以上，熱到像夏天。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，最近全台最熱總是內湖，除了台北地形盆地效應發酵，跟缺乏有效綠帶通風廊道等原因都有關。

「林老師氣象站」指出，昨天最高溫為台北內湖的攝氏38.0度，前天也是內湖的攝氏38.5度，大前天第二高溫還是內湖的攝氏37.9度。台北市在熱島效應加持下，熱空氣難以揮散，熱氣累積。撇除架設在內湖高工的氣象觀測站儀器異常的原因，以及觀測站位置，地表多為柏油路與建築反照，測站位置本身就可能放大了熱島效應的實測值之外；還有沒有其他可能原因？

「林老師氣象站」分析指出，內湖位於台北盆地東北角低窪區，四周被山包圍（如：大崙山、金面山、圓覺寺山）。日間太陽輻射使地面加熱，暖空氣上升後被山勢阻擋，熱氣難散，不易形成風場交換。夜間冷卻效率差，熱氣滯留，常易形成「熱窪地」效應。

第二是高密度都市化與人工熱源，「林老師氣象站」說，內湖科技園區、東湖住宅區建築密度極高，大量混凝土與柏油路面蓄熱。白天吸收太陽輻射，夜間釋放熱能。加上，企業、冷氣、車流等產生大量廢熱排放，持續加劇升溫，「人為熱島效應」遠遠甚於周邊山區。

此外，缺乏有效綠帶通風廊道。「林老師氣象站」指出，台北市規畫中的主要通風廊道，多集中在淡水河至基隆河沿線。內湖區中段被大型建築與道路阻風，難以形成東北季風或海風的導入，使得原先預期穿流降溫作用的氣流通道阻塞，熱氣聚集、風速不強，儲熱加速、散熱不易。

「林老師氣象站」指出，再加上內湖靠近基隆河、內溝溪、圓覺寺溪，地表蒸發旺盛。暖季午後對流旺盛、水氣聚積，體感溫度通常也會比觀測數據來的更高（通常會比實際觀測氣溫要多上個攝氏1至3度）。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

