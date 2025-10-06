快訊

加薩停火最新進展！以哈談判「換新打法」 進入7天關鍵期

今中秋節天氣繼續熱！7縣市亮高溫橙燈 恐36度以上

教學／免費！犬貓插畫產生器Uchinoko-Maker 1秒生成毛小孩、4步驟做T恤

今中秋節收假日高速公路北向高峰 11易塞車地雷路段一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是中秋節連續假期收假日，高速公路局預估北向交通量達高峰。聯合報系資料照
今天是中秋節，也是連續假期收假日，交通部高公局預估今國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局預判今日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

今國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

