哈隆增強恐直逼強颱東北大迴轉 吳德榮：明起東半部轉雨北台稍降溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明起台灣東側水氣略增，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率。聯合報系資料照
今天是中秋節，有關雙颱發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱麥德姆持續向西北西，今(6日)晨颱風中心已在廣西境內，續侵襲廣西、越南北部，強度減弱中。

吳德榮說，最新(5日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖與最新路徑潛勢預測圖皆顯示，哈隆颱風已調整在日本南方海面向東北東大迴轉；雖然強度將逐漸增強，直逼強颱，但距離台灣很遠，無直接威脅。

有關最近天氣，吳德榮指出，今天中秋節受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部24至36度、南部23至36度及東部22至35度。

最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，吳德榮說，哈隆颱風將在日本南方海面向東北大迴轉，對台灣無影響；明日至周五台灣東側水氣略增，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率；各地大多晴時多雲，北台高溫微降，其他各地白天仍偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。周六、下周日(11、12日)各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，(5日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬(左)與最新(6日2時)氣象署路徑潛勢預測(右)皆顯示，哈隆颱風已調整在日本南方海面向東北東大迴轉。(左圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮 中秋節 颱風 天氣動態

