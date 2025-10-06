林海音故居「晉江會館」北京開幕 重現「城南舊事」小英子世界

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
林海音故居開幕那一天，林海音畢業的「北京第一實驗小學(前身為北京師大第一附小)」學弟妹合唱電影「城南舊事」插曲「送別」。左二為林海音長子夏祖焯。圖／夏祖焯提供
有「台灣新文學之母」美譽的作家林海音，著作「城南舊事」是華文世界的經典。「城南舊事」寫的是她在北京市一間四合院「晉江會館」居住的童年往事。上月底晉江會館以「林海音故居」之名開幕，重現書中主角「小英子」的世界，以及林海音圖章與余光中、陳之藩、李敖等人的書信。林海音之子夏祖焯表示，這些書信都是以數位複製品捐贈對岸，原稿仍由他珍藏，未來打算捐贈給籌備中的台北文學館。他表示，林海音對台灣文壇影響深遠，希望未來能在台灣有一個實體的紀念空間。

林海音以寫北京童年的「城南舊事」聞名，又講得一口京片子，常讓人誤會是外省人。事實上，林海音父母都生於日治時期的台灣。林煥文在中日發生戰爭前以日本公民身分到北京郵局任職，幼弟林炳文是暴力抗日份子，日人在他床下搜出土製炸彈，關入東北大連監獄後被打死。林煥文到監獄收屍、悲痛到肺病復發、咯血而死。林海音母親帶著七名子女入住免費收容閩南鄉親的「晉江會館」。「城南舊事」的結尾「爸爸的花兒落了， 我也不再是小孩子 」講的就是這段往事。

夏祖焯表示，林海音13歲時，一家八口遷入晉江會館，只靠父親的郵局撫恤金生活，八個人擠居兩個房間。林海音身為長女，為了家計考進北平新聞專科學校，在世界日報工作時認識體育記者夏承楹，也就是日後以寫「玻璃墊上」專欄聞名的何凡。兩人成婚後林海音搬出晉江會館，在此地居住了九年。

「城南舊事」在兩岸出版後都引發轟動，1983年「城南舊事」被上海影人搬上大銀幕，是文革結束後第一次在國際影展中獲得大獎的中國電影，書和電影成為兩岸人重要的童年記憶。夏祖焯表示，因為林海音在海峽兩岸的重要性，對岸政府決定騰退四合院所有住戶，將會館重修為故居紀念館，陳設與她有關的兩岸人事物。

林海音在北京居住時算是「日本人」，但父親不想讓她讀日僑學校，反而送她去考北京師大第一附小。林海音故居開幕那一天，林海音畢業的「北京第一實驗小學(前身為北京師大第一附小)」學弟妹合唱電影「城南舊事」插曲「送別」，北京曲劇團演出新編曲劇「城南舊事」。

林海音辭世後，家屬將部分文稿遺物捐贈給台南的國家文學館，但未設置專屬紀念空間。夏祖焯感慨指出，為期14年的台北上海「雙城論壇」今年不能舉行，林海音的北京台北「雙城記」卻圓滿完成；林海音所有對文學的貢獻在台灣，「台灣沒有一個她的紀念館，中國大陸卻有她的紀念館」。

有「台灣新文學之母」美譽的作家林海音，著作「城南舊事」是華文世界的經典。「城南舊事」寫的是她在北京市一間四合院「晉江會館」居住的童年往事。上月底晉江會館以「林海音故居」之名開幕，重現書中主角「小英子」的世界。圖／夏祖焯提供
北京 文學 紀念館 上海 雙城論壇

