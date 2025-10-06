善的循環／夫中風靠待用餐助度難關 妻子自立後回來捐錢助他人

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
待用餐幫助許多生活陷入困境的民眾走出最艱難的過程。記者林媛玲／攝影
待用餐幫助許多生活陷入困境的民眾走出最艱難的過程。記者林媛玲／攝影

許多靠待用餐度過難關的人，經濟自立後也回來捐錢給店家，希望這分愛心循環下去，幫助有需要的「艱苦人」。

新北市蘆洲的待用餐麵店老闆陳志國表示，曾有人每天領一碗麵，而且天天吃同樣的麵，顯示過得很不好。也有位中年婦人要照顧中風的丈夫無法工作，每天領二份待用麵好多年，直到丈夫過世她找到工作，有一天她回來捐錢，希望也能幫助他人，言談盡是感謝。

此外，更有拾荒老婦人即使靠撿資源回收維生，只要經過麵店也會掏出一、二百元行善。另有一名86歲阿嬤每月從中和搭公車，捐幾百元後又搭車回家；有桃園男子每月捐3000元持續十年。陳志國說，看到許多人默默行善，以及受助者自立後也回饋捐助他人，良善舉動讓人感動。

新北市社會局表示，合作店家同時擔任「社區守門員」角色，提供餐點時，也能發現潛在生活危機的民眾，及時轉介給社工，把餐食援助深化為社會服務，近年民間自主捐贈食物量能增強，許多人從受助者轉變成行善者，社會充滿善的循環。

