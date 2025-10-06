待用餐／捐款變少 朱立倫市長時期年捐2000萬元的神秘客也不捐了

「新北好日子愛心大平台」透過善心企業、宮廟及民眾的經費捐助，與政府合作推動待用餐，新北社會局統計，2021年疫情期間收到2100萬元善款，去年僅剩1600萬元，今年至今僅1300萬元，一路走下坡，與民間社福單位的捐款同步下降，顯示大環境經濟壓力的衝擊。

事實上，「好日子愛心大平台」起源來自一名無名氏的捐款，10幾年前大陸富商陳光標來台高調撒錢做公益，要新北市府列低收入戶名冊並排隊向他領錢，當時新北市前市長朱立倫考量弱勢者尊嚴希望能以匯款方式，陳並不願意，後來朱的友人得知後先捐1000萬元，隨後每年固定捐2000萬元。

無名氏持續11年捐款達到2億1000萬元，一度讓媒體及外界好奇究竟無名氏是誰?但他僅在捐款時寫了簡單聲明指「自己並非財團也不是上市公司，僅是中小型製造業者，跟大多數民眾一樣單純付出一點心力」。但後來傳出無名氏被調查，導致他不再捐款，此舉讓社會局感到扼腕。

無名氏捐贈的善款從愛心待用餐到提供弱勢孩童的幸福保衛站計畫、甚至到高風險家庭的就學支持等，待市長侯友宜上任後，則推出好日子愛心大平台，希望能將善舉一棒接一棒的傳遞下去。