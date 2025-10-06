不景氣是真的 待用餐業者曝：領餐人數增2成且多了年輕新面孔

愛心待用餐看出景氣好壞。12年送出逾15萬份待用餐的蘆洲餐飲業者觀察，過去3、4年取餐人數穩定，但今年取餐者增加近2成，且有3、40歲青壯年族群新面孔，憂心是景氣衰退徵兆。板橋待用餐業者也稱，曾有3名取餐者都是年輕人。社會局指，目前每年提供待用餐券約13萬份，若需求增加可隨時調整。

「愛心待用餐」最初自國外引入，民眾可先預付餐點費，讓需要者免費領取，台灣10幾年前有愛心店家推出，近幾年許多縣市政府響應。新北市政府2021年起也與商家合作推待用餐，民眾若需要就可免費領餐，隔年改以照顧弱勢為主，以「待用餐券」發放。

蘆洲長安街「小老闆魷魚羹」是市府配合的愛心店家，除收待用餐券，也免費提供麵點給需要的民眾。業者陳志國說，小吃是低價消費，如今前來用餐民眾比過去還節制，領待用餐者較去年多出近2成，還出現年輕新面孔，有時見對方站在門口「欲言又止」模樣，就會主動詢問是否需要餐點，他深感近月消費確實較過去不景氣。

另板橋一家餛飩麵店業者透露，曾目睹取餐3位都是青壯年，不知巧合或真的環境不佳，這種景象確實讓人感到詫異。鶯歌自助餐老闆指出，確實有些民眾須靠待用餐度過艱困期，他服務的對象多半是中年或獨居者，期盼外界多關注這些被遺忘的族群。

記者日前實地走訪蘆洲長安街，店家門口寫上民眾捐贈的待用庫存麵6000多碗。此時正巧見一名中年男子前來領待用餐，他靜靜地在筆記本簽名，幾分鐘後工作人員遞上2碗麵，他點點頭隨即悄然離去。老闆表示，每位領餐者都有不同的苦衷。

新北市社會局副局長許秀能說，29行政區有近600家餐飲業響應待用餐計畫，為提升餐點多樣性，梁社漢、八方雲集等連鎖店家也加入，受助民眾可透過efood平台就近領餐，每份餐券100元，由社工考量經濟發放數量，若大環境不佳可隨時調整，費用由好日子愛心大平台善款支應，至今約65萬人次受益。