林海音故居「晉江會館」北京開幕 重現城南舊事

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
林海音故居「晉江會館」上月底開幕，重現林海音名作「城南舊事」小英子世界。圖 ／夏祖焯提供
林海音故居「晉江會館」上月底開幕，重現林海音名作「城南舊事」小英子世界。圖 ／夏祖焯提供

有「台灣文學之母」美譽的作家林海音，著作「城南舊事」是華文世界的經典。「城南舊事」寫的是她在北京市一間四合院「晉江會館」居住的童年往事。上月底晉江會館以「林海音故居」之名開幕，重現書中主角小英子的世界，以及林海音圖章與余光中、陳之藩、李敖等人的書信。

林海音之子夏祖焯表示，這些書信都是以數位複製品捐贈對岸，原稿仍由他珍藏，未來打算捐贈給將成立的台北文學館。他表示，林海音對台灣文壇影響深遠，希望未來能在台灣有一個實體的紀念空間。

林海音故居「晉江會館」上月底在北京開幕。圖 ／夏祖焯提供
林海音故居「晉江會館」上月底在北京開幕。圖 ／夏祖焯提供

林海音以寫北京童年的「城南舊事」聞名，又講得一口京片子，常讓人誤會是外省人。事實上，林海音父母都生於台灣，她的父親林煥文在中日發生戰爭前以日本公民身分到北京郵局任職，尾叔林炳文是抗日分子，日人在他床下搜出土製炸彈，關入東北大連監獄後被打死。林煥文到監獄收屍、悲痛到肺病復發、咯血而死。林海音母親帶著七名子女入住免費收容閩南鄉親的晉江會館。「城南舊事」的結尾「爸爸的花兒落了，我也不再是小孩子 」講的就是這段往事。

夏祖焯表示，林海音身為長女，為了家計考進北平新聞專科學校，在世界日報工作時認識體育記者夏承楹，也就是日後以寫「玻璃墊上」專欄聞名的何凡。兩人成婚後林海音搬出晉江會館，在此地居住了九年。

「城南舊事」在兩岸出版後都引發轟動，一九八三年還被上海影人搬上大銀幕，是文革結束後第一次在國際影展中獲得大獎的中國電影。夏祖焯表示，因為林海音在海峽兩岸的重要性，對岸政府決定騰退四合院所有住戶，將會館重修為故居紀念館，陳設與她有關的兩岸人事物。

林海音故居開幕那天，林海音畢業的「北京第一實驗小學」學弟妹合唱電影「城南舊事」插曲「送別」，北京曲劇團演出新編曲劇「城南舊事」。

夏祖焯感慨指出，為期十四年的台北上海雙城論壇今年不能舉行，林海音的北京台北「雙城記」卻圓滿完成；林海音所有對文學的貢獻在台灣，「台灣沒有一個她的紀念館，中國大陸卻有她的紀念館」。

