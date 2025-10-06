夏祖焯憶母林海音鼓勵楊逵中文創作 刊黃春明台語文章

林海音任職聯合報副刊主編十年，提攜了許多重要的本省作家，林海音之子夏祖焯說，母親有「大姐頭」的性格，不同背景、世代的藝文人士都樂於與她交往。林海音之所以能和不同省籍作家相濡以沫，跟她在台日中三種文化成長的背景有關。作為「林海音故居」的晉江會館，背後便隱藏了中日台三地的歷史糾葛。

日治時代不少台灣人心懷祖國，西渡前往大陸，林海音父親林煥文和尾叔林炳文便是其中之一。夏祖焯感慨指出，當年跟林炳文一起抗日、死於獄中的韓國抗日分子申采浩，如今已是韓國獨立運動史上的著名英雄，韓國歷史學家還為此來台尋找林炳文後代，林炳文卻消失在台灣的歷史之中。

林海音生於大阪、第一語言是日語，幼年回台灣學台語，再隨父母去北京學國語，擁有一口漂亮的京片子。林海音父親林煥文在新竹新埔公學校任教時，最得意的門生是後來寫出「亞細亞孤兒」的吳濁流。「亞細亞孤兒」一書描繪了日治時代台灣人的悲憤和徬徨。

林海音也曾經歷「亞細亞孤兒」的複雜認同，但她將這些掙扎轉化為對不同族群的包容。夏祖焯透露，母親卅多歲就獲邀任職聯合報副刊主編，是因為報社認為她精通台語、中文和日語，可以跟當時的本省籍作家溝通。楊逵等過去用日文創作的本省籍作家，在林海音的鼓勵下開始用中文創作。她還冒著犯忌的危險，讓本省籍作家的台語可以在報紙中呈現。黃春明投給聯副的第一篇小說「城仔落車」，寄稿時要求林海音不能改題目中台語「落」字為「下」車，林海音從善如流。