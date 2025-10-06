黑心腸北市封存145公斤 寧夏夜市林記麻辣臭豆腐也中鏢

百威食品公司涉以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，食藥署公布流向台北、屏東、高雄、桃園，估計仍有約一公噸未追回，高市衛生局昨追查流向，僅回收○點○三六公噸，但屏東的部分，○點一八公噸已全被市場攤商賣給消費者。

食藥署前天深夜公布Ｂ級大腸流入寧夏市場（食藥署昨稱是口誤，應是寧夏夜市）一點三三公噸、屏東邱姓業者○點一八公噸、高雄吳姓業者○點一二六公噸，現場都無庫存；白小腸則出貨二點一五九公噸給桃園大長順食品公司，已全數下架。

屏東衛生局指出，屏東市和生市場販賣豬腸的攤商邱姓業者，八到九月間，進貨四次Ｂ級大腸，共○點一八公噸，但全部賣給散戶，並無庫存。

高雄部分則流入高雄市穩旺冷凍食品行，衛生局持續追查供貨流向，業者自述，供貨給某船舶伙食補給商○點○三六公噸，皆未使用，已全數收回業者倉庫。

高市衛生局昨也擴大啟動稽查市售大腸產品，至昨下午五時，共完成一八八處查核，現場以試劑篩檢過氧化氫四七件，皆為陰性。

至於北市，除了西門町阿宗麵線遭波及，還有寧夏夜市陳姓攤商購入一點三三公噸豬腸，衛生局昨緊急封存一四五公斤，稽查發現，陳姓攤商還賣給寧夏夜市攤商林記麻辣臭豆腐。

台北市寧夏夜市觀光協會發表聲明，已於第一時間啟動攤商自查，並全力配合衛生局抽驗。總幹事黃大昌證實，林記麻辣臭豆腐確實有買到同批大腸，約七十公斤，但店家表示是進貨當庫存，尚未使用，夜市豬大腸基本都由環南市場供貨。

台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌表示，這批「工業雙氧水調製豬大腸」即使經過烹煮，仍殘留毒性，如果被吃下肚，可能導致腹瀉、腸胃炎等急性中毒，甚至引發腸胃道潰瘍、壞死，如長期累積，恐引起神經病變。