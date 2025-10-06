國健署統計乳癌篩檢仍不到四成 遠遠落後於日韓英美

因為怕痛，五十六歲張小姐從未做過公費乳房攝影、超音波等癌篩。國健署統計，乳癌發生高峰為「四十五歲至六十九歲」，目前該年齡層女性約百分之三十三（九十點八萬人）從未接受過乳房Ｘ光攝影，整體篩檢率僅三十九點八，遠遠落後於歐美國家。

乳癌是我國女性癌症發生率第一位、死亡率第二位，但為何眾多女性排斥乳癌篩檢？國健署調查發現三大原因，一為覺得身體健康，沒有需要接受檢查（百分之四十七點八），其次為太忙沒有時間（百分之二十四點二）、檢查過程不舒服（百分之十六點七）。

國健署今年一月起，擴大免費篩檢對象至四十至七十四歲婦女，截至九月中旬，乳癌篩檢人數首度突破一百萬人，較去年同期增加三成多。不過，台灣篩檢率僅百分之三十九點八，不僅輸給日本百分之四十七點四、南韓百分之六十五點九、英國六十六點四，更遠遠落後於美國七成篩檢率。

我國女性確診時為晚期乳癌比率居高不下，台北榮民總醫院副院長曾令民指出，百分之八點二的新診斷病例已經不幸進入第四期，關鍵就在於乳癌攝影檢查利用率僅約四成。

分析全國癌症登記資料庫可得知，一一一年乳癌患者年齡分布狀況，以四十五到六十九歲占了百分之六十七點八最多，進一步研究證實，七十歲以上女性乳癌患者於確診時晚期占比達百分之十三點○一，明顯高於整體的百分之八點二。曾令民提醒，高齡女性也是乳癌高風險族群，不能因為年紀大，就忽視乳癌篩檢的重要性。