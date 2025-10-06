聽新聞
年奪兩千命 胃癌明年起納入公費篩檢

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
國健署明年起將胃癌篩檢（檢測幽門螺旋桿菌）納入公費篩檢。圖／聯合報系資料照片
衛福部次長莊人祥於臉書公開胃癌病情，感謝「祖上有燒香」，以及台北榮總醫師團隊照護，讓他身體恢復健康。台灣每年兩千多人死於胃癌，除了避免食用醃漬、過鹹食物，國健署明年起將胃癌篩檢（檢測幽門螺旋桿菌）納入公費篩檢，成為第六項免費癌篩項目。

胃腸肝膽科名醫、義大醫院學術副院長林肇堂指出，胃癌又稱為「古老的疾病」，台灣、日本、南韓等亞洲國家為盛行地區，早年沒有冰箱，大都以醃漬方式保存食物，如中國大陸的金華火腿、南韓的泡菜、日本的漬物、台灣的香腸及臘肉，這些容易含有致癌物質，長期食用，恐引發胃黏膜病變，形成胃癌。

「八至九成胃癌患者係因感染幽門螺旋桿菌所致。」林肇堂說，幽門螺旋桿菌與胃癌息息相關，如幽門螺旋桿菌持續存在於腸道，就可能形成慢性胃炎，造成胃黏膜萎縮。此時，如果又常吃醃漬食物，少食用含維生素Ｃ的新鮮蔬果，胃部組織快速老化，在細胞分裂時就容易異常，引發胃癌。

林肇堂表示，早期胃癌幾乎沒有症狀，不少確診者係在健康檢查時，意外發現罹癌。如果出現胃潰瘍、出血等症狀，才就醫檢查，此時幾乎已經到了中晚期。若能早期發現，可透過內視鏡切除，到了中晚期，就必須接受化療、免疫或標靶治療等。

由於大部分胃癌均與幽門螺旋桿菌感染有關，國健署預計明年起將幽門螺旋桿菌檢驗納入第六癌篩檢，林肇堂表示，一等親屬有胃癌病史者、年逾五十歲、住在胃癌高發生率地區等高風險族群，將可優先接受公費幽門螺旋桿菌篩檢。若為陽性反應，只要接受兩周抗生素治療，九成以上患者都能治癒，大幅降低胃癌風險。

如何遠離胃癌？林肇堂表示，首先要避免食用醃漬、過鹹食物，多吃富含維生素Ｃ的新鮮蔬果，避免共杯、共食，養成公筷母匙習慣，最重要的，是接受幽門螺旋桿菌篩檢。

胃癌 篩檢 莊人祥

