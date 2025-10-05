乳癌篩檢年齡放寬 首度人數破百萬 近三年以45至54歲占44%居最多

56歲的張小姐，從來沒有做過公費乳癌篩檢，原因是怕痛。「聽有經驗的朋友說，乳房攝影會把胸部壓到很扁，痛到不行。」雖然她已經符合公費篩檢資格，但是一次也去醫療院所報到，甚至也沒做過超音波，因為身體無異狀。

乳癌是我國女性癌症發生率第一位、死亡率第二位，進一步分析最新癌症登記資料，乳癌發生高峰為「45歲至69歲」，目前仍有約33%的該年齡層婦女從未接受過乳房X光攝影，估算約90.8萬人。國健署表示，其原因是覺得身體健康沒有需要（47.8%）、太忙沒有時間（24.2%）、檢查過程不舒服（16.7%）。

台灣的乳癌篩檢量近年來顯著增加，特別是自114年1月起，國健署擴大免費篩檢對象至40至74歲婦女後，截至6月30日，篩檢人數以40至49歲最多，占40%，完成約66萬人次的篩檢。較去年同期增加約21萬人次；而111至113年篩檢人數以45至54歲最多，約占42%至44%。

乳癌最令人擔憂的是，晚期確診比例居高不下。台北榮民總醫院副院長曾令民指出，2022年台灣乳癌死亡率較1995年增加1.5倍，與發生率過快、治療不完全及部分民眾對治療副作用、外觀改變及生育等疑慮有關，導致許多女性延遲就醫。目前乳癌攝影檢查利用率僅約4成，疫情期間更降至33.8%，8.2%的新診斷病例已是第四期。

乳癌篩檢服務自民國93年起推動政策實施後持續成長，今年截至9月中旬，乳癌篩檢人數已首度突破100萬人，較去年同期增加33.57%。台灣的篩檢率39.8%，與國際比較，日本47.4%、韓國65.9%、英國66.4%，而歐美的篩檢率可以上看七成。

曾令民表示，台灣的篩檢率雖然不高，但裡面有一個盲點，就是我國健保太方便，許多婦女很緊張直接跑門診，包括乳房疼痛。女性的乳房疼痛原因眾多，包括荷爾蒙波動、良性乳房病灶，大多數的乳房疼痛是良性的，發生率相當高，並非由乳癌引起。

「很多病人經由健檢，或是直接健保看診做乳房攝影或超音波，所以目前篩檢率沒有太高。」曾令民認為，國外看診醫療費高昂，相對健康預防、疾病篩檢率較高。台灣女性乳癌的標準化發生率已高達每十萬人口92人，比位居癌症排行榜冠亞軍的肺癌、大腸癌發生率超過兩倍，不可小覷。

曾令民表示，由全國癌症登記資料庫顯示2022年小於40歲以下女性得到乳癌比例6.6%，40到44歲10%；45到69歲67.8%，大於70歲以上15.6%。在乳癌患者中，近七成是45至67歲，而70歲以上婦女一確診就第四期占比13.01%，顯現高齡女性也是乳癌高風險族群，不能因為年紀大就忽視乳房的健康。