不是咖啡、也不是午睡！27秒「微休息」快速恢復疲勞和腦力

摘要 1.研究證實僅27秒的「微休息」就能提升活力、減少疲勞。近25%美國人已採用此方法，89%認為有助減壓，93%用來讓自己重新獲得專注力。 2.由於大腦專注力僅能維持25-30分鐘，微休息就是好好善用此生理機制。

你也有這樣的經驗嗎：上班到一半發現自己正對著螢幕發呆，感覺大腦像當機？或是連續開了3小時會議，之後很難再集中精力做其他事？

這，可能是大腦在提醒你：該休息了！

越來越多人發現，拼命工作反而讓效率變差，紛紛開始擁抱一種叫做「微休息（Microbreak）」的新方法，別看它簡單，科學證明真的有效。

每4個美國人，就有1個在做微休息

數據說話最有力。根據一項新研究顯示，近25%的美國人每小時至少進行一次微休息。更驚人的是，89%的受訪者表示微休息能幫助他們減壓，93%的人用它來重新聚焦注意力。

「微休息不是偷懶，而是更聰明的工作方式。」個人品牌專家William Arruda如此定義這個趨勢。他更指出，這些微小的中斷能提升注意力、對抗倦怠，是職場成功的關鍵策略。

微休息27秒就見效！秘密藏在大腦裡

2022年發表在《PLOS ONE》期刊的研究發現，即使只是27秒的微休息，也能顯著提升活力、減少疲勞感。

哥倫比亞大學的研究更進一步證實，每30分鐘進行5分鐘的走動，能有效調節血壓和血糖，抵消久坐對身體的負面影響。

關鍵在於大腦的運作機制。研究顯示，人類大腦只能維持大約30分鐘的專注力，之後就會出現疲勞。因此，與其對抗這個生理現象，不如善用它。

心理健康專家Dr. Ajit Dandekar也強調：「微休息是30秒到5分鐘的簡短暫停，設計用於心理和生理重置，而不會顯著干擾工作流程。」

6招微休息，辦公室就能做

1.桌邊伸展：轉動肩膀、傾斜頭部或扭轉身體，連在椅子上都能做！ 2.迷你散步：起身繞辦公室或戶外走3-5分鐘 3.正念飲水：離開螢幕，慢慢品嚐水或花茶的每一口 4.視線看遠方：看天空或樹木1分鐘，幫助視覺重置並緩解神經系統 5.數位排毒：閉上眼睛或看不發光的物體，讓眼睛從螢幕眩光中解脱 6.強力姿勢重置：挺直坐姿，擺正肩膀，鎖定自信專注的姿勢，只需5秒鐘

50%定期進行微休息的人表示，跳過微休息實際上會讓他們感覺更疲憊。微休息不是「什麼也不做」，而是做真正重要的事。在注意力持續縮短、數位疲勞和無盡視訊會議的世界裡，這些微小的中斷能恢復你的清晰度、能量和熱忱。

下次你發現自己盯著螢幕發呆時，不妨試試微休息。這個小小的改變，可能為你的工作表現帶來意想不到的提升。

資料來源：Hindustan Times、Psychology Today、Forbes

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文不是咖啡、也不是午睡！27秒「微休息」快速恢復疲勞和腦力》