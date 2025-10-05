月餅如熱量陷阱 勿過食可配3款茶

中秋節不少家庭都會烤肉、吃月餅，中醫師提醒，月餅是個可怕的熱量陷阱，別小看一顆手掌大的蛋黃酥，熱量高達450至500大卡，形同1.5碗飯，稍不留意不僅熱量超標，也會引起腹脹、消化不良，甚至影響血糖與膽固醇，建議吃月餅時，應優先選擇低糖、低脂月餅，餡料部分，盡量以高纖餡料如紅豆、綠豆、棗泥為主。

中醫師劉宇真表示，月餅種類很多，熱量也不同，棗泥、芋頭酥、冰皮月餅等，每顆熱量約150至250大卡，屬低糖、低脂月餅，相較於「雙黃蓮蓉」等動輒800大卡熱量的月餅健康許多，內餡若選擇高纖食物，如紅豆、綠豆、棗泥，或天然水果鳳梨、柚子等內餡，可有助腸胃蠕動，預防便祕與腹脹。另，應避免吃過量鹹蛋黃及堅果，後者雖營養，但油脂含量高，脾胃虛弱者應避免。

中醫理論認為，甜膩食物容易傷脾生濕，身體濕氣太重，易消化不良、身體疲憊感、甚至水腫。劉宇真說，民眾吃月餅時，可配茶，幫助減輕身體負擔，如普洱茶為全發酵茶，可去油膩；麥芽山楂茶可消食健脾，對飯後胃脹、腸鳴有改善效果；洛神玫瑰茶則有養顏美容、去浮腫、行氣解鬱、活血化瘀等效果。

吃了月餅後，若出現腹脹、便祕，除了可以搭配前述茶飲，也按壓穴位改善。劉宇真說，可按壓的穴位包括位於肚臍上方約五指併攏寬度的「中脘穴」，小腿前外側、外膝眼下方四指幅寬的「足三里」，及肚臍左右各2指幅處的「天樞穴」，建議每次以指腹按壓3至5分鐘，搭配飯後散步15至30分鐘，效果更佳。