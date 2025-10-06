健康你我他／塑膠袋洗淨晾乾 重複利用不浪費

三、四十年前，台灣各地陸續爆發垃圾大戰，造成環境壓力，深深影響我們的生活品質，如今還有火力發電廠的空汙問題，漂浮垃圾影響海洋生態…。除了配合垃圾分類回收，日常生活中的食、衣、住、行，我也以環保愛地球為目標，努力實踐。

我家很少外食，每次外食帶來的塑膠盒、紙盒的垃圾量蠻多的，在家煮食就不會有這個問題。真要外食，我會帶著提鍋，不僅環保，也可避免塑膠容器裝熱食吃進塑化劑，影響健康。

過時或變形的T恤，有的當睡衣，有的裁剪縫成抹布；鄰居丟棄的床架、床板，撿回家做成小花檯放盆栽，省錢又能廢物利用；夏天只有睡覺時才開冷氣；去市場買菜，以腳踏車代步，節能減碳又健身。

每次市場買菜，回家產生許多塑膠袋，丟棄又成為一堆垃圾，所以我利用洗菜的清水把塑膠袋沖洗乾淨，用衣架與衣夾把它們掛在陽台晾乾，下次上市場就可循環利用。

最近發現一個很棒的贈物網，家中有「多餘」但仍可用的物資，丟了可惜，就可以在贈物網把物品拍照上傳，有需要者可以登記，索取成功只付少許的運費就能得到。我就是在贈物網媒合下，找到我要的皮帶。

以上是我在日常生活中，環保愛地球的做法，雖然有些方法會有點不便，但這些努力可以留給下一代較好的生活環境，我們何樂而不為呢？