「順風耳的新香爐」講台語 唐美雲為媽祖配音

紙風車劇團「順風耳的新香爐」台語版，昨天中秋連假首日與今晚在屏東縣民公園演出，劇中邀請歌仔戲名角唐美雲為媽祖娘娘配音，親子一同體驗母語戲劇的魅力。

根據紙風車今天晚間發布的新聞稿，2天演出共吸引6000大小朋友一起欣賞，屏東縣長周春米今晚出席演出現場表示，她現在講的台語是大家記憶中阿嬤、阿公的話，「可以知道你從哪裡來、住哪裡，這齣戲以台語來演出，大家一起來感受台語有多麼好聽與溫暖」。

「順風耳的新香爐」故事敘述媽祖的左右護法千里眼與順風耳，隨著媽祖接受眾人祈求。自視甚高的順風耳一心想有自己的香爐，在任務失敗後離廟出走，遇見無法說話卻樂觀、善解人意的小女孩阿惠和動物朋友，順風耳開始有所改變，幫助小女孩完成心願，成為不再自私，並懂得為他人付出的順風耳。

這齣劇改編自台灣兒童文學作家李潼的經典小說，紙風車劇團與文化部合作改成台語版，由台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢改編劇本，9成5以上台詞以台語呈現。劇中主題曲由金馬獎得主陳竹昇重新創作台語歌詞，邀請行政院文化獎得主唐美雲為媽祖娘娘「獻聲」，讓觀眾更容易進入情境。

許多小朋友在觀賞後，回家唱著劇中的台語歌，甚至模仿角色台詞，對家長來說，這樣的藝術體驗不只是娛樂，更是親子共學、語言傳承的重要契機。劇團在現場發送嘉義新港奉天宮媽祖娘娘小神衣香火袋，並附上祝福小卡片，象徵祈福與庇佑。

「順風耳的新香爐」11月7日將至嘉義縣朴子市東石國中演出。