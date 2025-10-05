台中名店「香格禮坊」遭爆蛋黃酥有毛髮 業者發聲明回應了

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中糕餅名店「香格禮坊」接連爆食安爭議，先有員工爆隱藏廚房牆面霉斑等，經食安處突擊稽查沒有發現爆料情事，但另發現有缺失，已要求改善；昨天再爆消費者投訴蛋黃酥有一根毛髮，害上吐下瀉掛急診。業者強調，員工爆料內容不實；產品沒有問題，缺失立即改善，並已與消費者聯繫，負起食安責任。

香格禮今晚在臉書聲明表示，業者在接獲顧客反映後，立即啟動內部調查與回溯機制，詳實檢視相關製程與品項紀錄。至目前為止，尚未發現其他類似通報，初步研判為個案。業者持續釐清所有相關事實，並願意全力配合檢驗與查證，並同步啟動全面檢視食材、加強員工訓練等措施。

有員工在教師節連假時爆料，香格禮坊隱藏廚房牆面霉斑、使用生鏽容器等問題，經食安處突襲檢查，查出倉庫成品屬散裝食品，標示未違反規定。

食安處表示，經溯源追查，業者還有另外3處製造場所，經擴大稽查發現，有員工未辦理體檢、食材未離地放置、作業場所出現病媒等缺失，已責令限期改善，後續將不定期複查，若仍不合格，將依法開罰6萬至2億元罰鍰。

業者回應，員工爆料內容不實，相關器材廚具是早就不使用，存放庫房。稽查當天剛進貨的原料，準備放入冰箱前，暫置地上，馬上就放入；員工也都有定期健檢，不知今年新增兼職人員也要健檢，已補強；一年至少4次全面環境深度消毒清潔，這次也重新清消才作業。

台中市食安處表示，經聯繫業者了解，確認趙姓消費者在9月26日反映食用蛋黃酥後身體不適，已責令業者妥善處理消費爭議，以確保消費權益；同時，將持續監督業者落實自主衛生管理。

業者表示，上月26日接獲客訴，即與對方聯絡，待顧客回南部過節後見面了解狀況，並持續關懷，負起食安責任。

香格禮坊稍早在臉書聲明表示，業者重視此事件，並同步啟動全面檢視食材、加強員工訓練等措施。圖／翻攝自「香格禮坊」臉書
香格禮坊稍早在臉書聲明表示，業者重視此事件，並同步啟動全面檢視食材、加強員工訓練等措施。圖／翻攝自「香格禮坊」臉書

