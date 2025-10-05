黑心豬大腸再爆出夜市知名店家 衛福部強化食安五大措施

中秋連假爆發食安事件，「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，衛福部食藥署督導地方衛生局進一步確認及查證，食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，疑慮產品皆已經下架，衛福部亦強化食安五大措施，並對不法業者採取嚴厲懲罰，維護民眾飲食安全。

食藥署昨公布「百威食品有限公司」的銷售紀錄帳冊，黑心豬大腸3.7公噸流竄全台4縣市，其中有1.3公噸流入台北寧夏市場，台北市衛生局已進一步查核及確認。台北市衛生局表示，第一時間已針對購入問題豬大腸的「台北市寧夏市場陳先生」進行稽查，目前已全數下架並封存約145公斤的豬腸。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，相關產品分為B級大腸和白小腸2類，白小腸則由桃園大長順食品股份有限公司購入2159公斤，目前已全數下架。B級大腸部分，屏東縣和生市場邱O輝180公斤，已售予散戶，無庫存。高雄市穩旺冷凍食品行吳O傑126公斤，已無庫存。

而台北市寧夏市場陳先生一人購入B級大腸1330公斤，已授予攤商林O麻辣豆腐及散客，現場已無庫存，林O麻辣豆腐封存70公斤，待銷毀。台北市寧夏夜市觀光協會發表聲明，已於第一時間啟動攤商自查，並全力配合衛生局進行抽驗，若查有不合格供應商，將立即停售及下架相關產品，並通報主管機關。

食藥署另公布「肉類加工食品製造業稽查專案」結果，114年總計抽驗241產品，包括原料肉142件及肉加工成品99件，近全數符合規定，僅1件不符合規定，銷毀並已依法完成裁處。

經統計近一年衛生單位抽驗食品檢驗殺菌劑「過氧化氫（雙氧水）」總計2425 件，其品項包括豆製品、麵製品、水產品、肉類製品等，其中肉類製品80件皆檢驗符合規定。