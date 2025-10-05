聽新聞
1張圖看各地中秋賞月機率 哈隆颱風這天接近水氣增
明天是中秋節，各地天氣穩定，民眾可安心烤肉、賞月，中央氣象署預報員林定宜表示，德姆颱風即將登陸雷州半島，對台灣已無影響，而哈隆颱風周三至周五接近琉球海面，屆時基隆北海岸、大台北、宜花東、恆春半島有不定時有短暫雨。
林定宜說，中颱麥德姆即將登陸雷州半島，對台灣已無影響；而哈隆颱風目前距離台北東方2070公里，未來偏西前進，預計周三進入琉球東方海面，若太平洋高壓偏弱就會偏北行進，若高壓較強就會偏西前進，未來路徑還需持續觀察。
針對未來1周天氣，林定宜指出，明（5日）是中秋節，由於太平洋高壓較強，各地天氣穩定，僅中南部、其他山區有短暫雷陣雨，晚間各地都是多雲到晴的好天氣，「觀賞滿月機率高」，民眾也可安心烤肉、過節。
周二（6日）東北風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、恆春半島不定時有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，午後中南部須留意雷陣雨。
周三至周五（7至9日）由於哈隆颱風接近琉球海面，可能帶來東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭、花東、恆春半島不定時有短暫雨，午後中南部、各山區有短暫雷陣雨。
周六、周日（10、11日）若颱風轉向，水氣將減少，但基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花東、恆春半島仍有零星短暫降雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨。
溫度部分，林定宜表示，明天各地持續高溫炎熱，西半部高溫約35、36度，東半部31、32度，其中大台北、西半部近山區、花蓮縱谷高溫甚至上看36度。
周二至周五東北風增強、水氣增加，降雨期間連帶溫度也會略降；周三、周四北部、東北部高溫約32度，周六溫度再回升。
