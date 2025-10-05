快訊

通膨升高！美關稅漲價潮開始顯現 消費品價格加速攀升

防堵黑心大腸流竄 高市衛生局稽查188處通路當場檢驗

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市衛生局人員至穩旺冷凍食品行查察違規產品的存放情形。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員至穩旺冷凍食品行查察違規產品的存放情形。圖／高市衛生局提供

百威公司屏東廠出產的黑心大腸流竄市面，高市衛生局今天持續追查購入違規產品的穩旺冷凍食品行及其他潛在通路。衛生局表示，業者昨日供稱供貨給船舶伙食商的36公斤產品尚未使用，全數收回倉庫；今天完成188處查核，以試劑篩檢過氧化氫，47件結果皆為陰性，全數符合規定。

百威公司將病變豬隻的大腸以雙氧水漂白後出售，估約2至3公噸流入市面。高雄市「穩旺冷凍食品行」向百威公司進貨兩次，今年8月36公斤、9月90公斤，業者自述首次進貨供應某特定船舶伙食補給商，第二次則已自行銷毀。

衛生局表示，今日持續追查穩旺食品行的違規產品流向及回收銷毀情形，其中供貨給某船舶伙食補給商36公斤違規產品未使用，已全數收回倉庫，待聯繫退回上游廠商並管制移動。

此外，為把關市售大腸產品，衛生局今天也擴大啟動稽查，截至今日下午5時，查驗市場及餐飲業等大腸販售相關通路，共完成188處查核，並於現場以試劑篩檢過氧化氫47件結果皆為陰性，全數符合規定，後續會持續查察。

衛生局今天至市場及餐飲業等場所查驗，當場以過氧化氫試劑篩檢47件豬大腸，結果皆為陰性。圖／高市衛生局提供
衛生局今天至市場及餐飲業等場所查驗,當場以過氧化氫試劑篩檢47件豬大腸,結果皆為陰性。圖／高市衛生局提供
穩旺冷凍食品行已經將36公斤黑箱大腸回收囤放在倉庫內，高市衛生局要求管制移動。圖／高市衛生局提供
穩旺冷凍食品行已經將36公斤黑箱大腸回收囤放在倉庫內,高市衛生局要求管制移動。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員今天起擴大至市場及餐飲業等可能大腸通路查察是否存在違規產品。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員今天起擴大至市場及餐飲業等可能大腸通路查察是否存在違規產品。圖／高市衛生局提供

