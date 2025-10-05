防堵黑心大腸流竄 高市衛生局稽查188處通路當場檢驗

百威公司屏東廠出產的黑心大腸流竄市面，高市衛生局今天持續追查購入違規產品的穩旺冷凍食品行及其他潛在通路。衛生局表示，業者昨日供稱供貨給船舶伙食商的36公斤產品尚未使用，全數收回倉庫；今天完成188處查核，以試劑篩檢過氧化氫，47件結果皆為陰性，全數符合規定。

百威公司將病變豬隻的大腸以雙氧水漂白後出售，估約2至3公噸流入市面。高雄市「穩旺冷凍食品行」向百威公司進貨兩次，今年8月36公斤、9月90公斤，業者自述首次進貨供應某特定船舶伙食補給商，第二次則已自行銷毀。

衛生局表示，今日持續追查穩旺食品行的違規產品流向及回收銷毀情形，其中供貨給某船舶伙食補給商36公斤違規產品未使用，已全數收回倉庫，待聯繫退回上游廠商並管制移動。