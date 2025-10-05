明天中秋連假收假日「北上車潮多1.4倍」 國5實施高乘載

中秋連假第2天截至下午5時，發生4起小客車追撞事故，國道交通量為69.3百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。而明天為中秋連假的收假日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

今天下午3時起國道車流湧現，壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止系統、北向新竹至湖口，其餘路段大致順暢。截至下午5時，國道交通量為69.3百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。

繼上午4起追撞事故後，下午也發生4起小客車追撞事故。下午2時20分於國1北向91.8公里處，發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午2時48分排除，造成後方車流回堵5公里。

下午2時20分於國1北向219公里處，發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午2時42分排除，造成後方車流回堵3公里；下午2時37分於國1北向21.5公里處，發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時09分排除，造成後方車流回堵3公里

下午3時02分於國1北向319.8公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午3時10分排除，造成後方車流回堵2公里。上述事故均導致車流回堵影響整體車流順暢。

交通部高公局指出，明（6日）為中秋節連續假期收假日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判，明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施，包含12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等 。