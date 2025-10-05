無人機、氣球頻擾歐洲機場 桃機：已建置偵防系統

快訊

中央社／ 桃園機場5日電
桃園國際機場。聯合報系資料照片／記者楊德宜攝影
桃園國際機場。聯合報系資料照片／記者楊德宜攝影

歐洲近期出現無人機、氣球侵擾機場，桃園國際機場公司今天表示，飛航範圍發現異狀須通報塔台依風險決定是否暫停起降，桃機已建置偵防系統，可即時掌握無人機及飛手活動位置。

歐洲多國近期接連出現來源不明無人機侵擾機場、軍事基地事件，包括丹麥、挪威、波蘭、羅馬尼亞、比利時、德國等。

立陶宛首都維爾紐斯機場（Vilnius Airport）營運單位，也因偵測到空域內可能有氣球闖入，已全面暫停起降作業，航班改降鄰近國家。

桃園國際機場公司下午表示，桃園機場在偵測到無人機出現在機場飛航範圍時，為了飛航安全必須先通報塔台，依風險決定是否暫停跑道起降，同時會同航警局、地方區域聯防警力及保全，至現場查察違規施放者，經確認空域安全後，即恢復航機起降。

機場公司指出，桃機為強化無人機偵防能力，2023年6月起委請國家中山科學研究院建置無人機偵防系統，可即時掌握無人機及飛手活動位置；至今年7月，經偵防系統偵獲，並由區域聯防相關單位現場查獲，移送民航局依法查處的違規無人機活動共有28件；已有效提升飛航安全與降低機場營運受影響程度，違規無人機活動也大幅減少。

機場公司指出，桃園機場從業人員已建立風險意識，如發現異常狀況會立即通報營運控制中心，若有空飄氣球侵入場內，會立即通報塔台依規定暫停航機起降，以確保飛航安全。

由於機場四周為航機起降頻繁區域，機場公司每年也會進行飛安宣導，為避免鳥擊事件發生，禁止飼養飛鴿；而任何漂浮或移動等物體，如無人機、天燈、煙火、風箏、氣球等，可能對航空器飛航安全造成潛在威脅，如有相關施放活動，應向民用航空局申請核准後才可施放。

機場公司表示，在台灣對飛航安全會產生影響的還有天燈施放，往年甚至曾發生天燈在燈會期間飄進機場釀成火災意外；機場公司再次提醒，機場四周禁止遙控無人機及有礙飛安物體活動，違反規定者可依「民用航空法」開罰，罰鍰金額可高達新台幣30萬到150萬元。

