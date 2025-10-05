快訊

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

台中父成功嶺懇親之後就沒看過兒子...事隔31年家屬聲請宣告死亡獲准

iPhone不見了別慌！達人揭2招設定 電源關機也能找回

晚間國道零星壅塞 中秋連假收假日留意11路段

中央社／ 台北5日電
根據國道即時路況顯示，今天晚間6時左右，零星國道路段壅塞。圖擷自即時路況 - 高速公路局
根據國道即時路況顯示，今天晚間6時左右，零星國道路段壅塞。圖擷自即時路況 - 高速公路局

根據國道即時路況顯示，今天晚間6時左右，零星國道路段壅塞，估晚間紓解；高公局表示，明天為中秋連假收假日，包含國1北向西螺-埔鹽系統等11路段，恐車多壅塞。

今天是中秋連續假期第2天，根據國道即時路況顯示，今天晚間6時左右，零星國道路段壅塞，包含國1竹北-湖口、國3龍潭-大溪等。

交通部高速公路局今天晚間發布新聞稿表示，今天下午3時起國道車流湧現，壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止系統、北向新竹至湖口，其餘路段大致順暢；截至下午5時，國道交通量為69.3百萬車公里。

高公局表示，明天為中秋節連續假期收假日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

明天國道相關疏導措施包括：中午12時到晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時到晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道方面，公路局表示，預估明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含銜接國道快速公路北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、南部台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86歸仁交流道，主要省道幹道台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段及觀光景點聯外道路、北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、褔隆路段及南部台3線古坑至梅山路段等。

國道 高公局 中秋節

延伸閱讀

1男燒傷！嘉縣中秋連假前民宅火警 警義消22人前往灌救

「2025中華日式料理節」 中秋連假北市熱鬧展開

中秋連假不平安！ 28歲男出遊綠島疑酒後昏迷不醒 出動直升機送醫

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

相關新聞

午後對流旺盛 4縣市發布大雨特報「一路下到晚上」

中央氣象署今下午4時20分針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上，大雨警戒範圍包含嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣...

明天中秋連假第3天仍有出遊車潮 東西部國道客運還有票

中秋連假第2天截至下午3時止，部分道路段有車多壅塞情況，而明天就是中秋節，同時也是連假收假日，預估省道主要幹道、銜接國道...

流感疫苗「打氣爆棚」旺4倍 醫揭搶打潮3關鍵：公費、自費都搶手

疾管署統計，今年10月1日公費流感開打，3天累計逾86萬劑，較去年同期成長4倍多；台中市診所醫師施勝桓觀察，公費、自費都...

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌，近日他也在臉書證實並強調身體恢復得很好，謝謝大家的支持與鼓勵。胃癌位列台灣十大癌症之一，日常的腸胃保養非常重要，營養師敬鈞提醒，「有三種食物比辣椒更傷胃」，就算再想吃都要戒掉。

黑心豬大腸流入市面 寧夏夜市中英文發聲

百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，初估有3公噸黑心豬腸流入全台，台北市知名寧夏夜市也中標。寧夏夜市今以中英...

1張圖看各地中秋賞月機率 哈隆颱風這天接近水氣增

明天是中秋節，各地天氣穩定，民眾可安心烤肉、賞月，中央氣象署預報員林定宜表示，德姆颱風即將登陸雷州半島，對台灣已無影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。