晚間國道零星壅塞 中秋連假收假日留意11路段

根據國道即時路況顯示，今天晚間6時左右，零星國道路段壅塞，估晚間紓解；高公局表示，明天為中秋連假收假日，包含國1北向西螺-埔鹽系統等11路段，恐車多壅塞。

今天是中秋連續假期第2天，根據國道即時路況顯示，今天晚間6時左右，零星國道路段壅塞，包含國1竹北-湖口、國3龍潭-大溪等。

交通部高速公路局今天晚間發布新聞稿表示，今天下午3時起國道車流湧現，壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止系統、北向新竹至湖口，其餘路段大致順暢；截至下午5時，國道交通量為69.3百萬車公里。

高公局表示，明天為中秋節連續假期收假日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

明天國道相關疏導措施包括：中午12時到晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時到晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道方面，公路局表示，預估明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含銜接國道快速公路北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、南部台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86歸仁交流道，主要省道幹道台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段及觀光景點聯外道路、北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、褔隆路段及南部台3線古坑至梅山路段等。