中秋中南部午後雷陣雨 晚間撥雲見月機會高

氣象署表示，明天中秋節中南部及各山區有局部午後雷陣雨，晚間各地撥雲見月機率高；颱風哈隆預估先向西行、8日在琉球一帶北轉，台灣風場轉偏東北風，迎風面短暫雨機會增加。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，颱風哈隆今天凌晨生成，下午中心位置在台北東方約2090公里處，預計會先朝琉球附近移動，8日左右北轉往日本南方海面移動。

林定宜說明，目前歐美、AI模式分歧逐漸縮小，但秋颱不確定性高，需視太平洋高壓而定，氣象署會持續觀察。

此外，林定宜表示，明天太平洋高壓勢力偏強，中秋各地天氣大致穩定，各地多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，但晚間都有撥雲見月的機會；各地白天高溫約34、35度，其中大台北、中南部及花蓮縱谷防36度以上高溫。

林定宜提醒，明天南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率；新北至台中、澎金馬沿海地區適逢年度大潮，潮位普遍偏高，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

7日起東北風略增強，林定宜指出，迎風面基隆北海岸、東北部地區、大台北山區及恆春半島有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，8日至10日，颱風哈隆將北轉、速度減慢，台灣附近風場偏東北風，大台北、基隆北海岸、花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜並提到，目前預測11、12日基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。