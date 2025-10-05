快訊

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

「不是光領補助就好」 徐榛蔚當面追問總統：還有600萬噸土泥山要清

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋中南部午後雷陣雨 晚間撥雲見月機會高

中央社／ 台北5日電
氣象署表示，明天中秋節晚間各地撥雲見月機率高。圖／中央氣象署提供
氣象署表示，明天中秋節晚間各地撥雲見月機率高。圖／中央氣象署提供

氣象署表示，明天中秋節中南部及各山區有局部午後雷陣雨，晚間各地撥雲見月機率高；颱風哈隆預估先向西行、8日在琉球一帶北轉，台灣風場轉偏東北風，迎風面短暫雨機會增加。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，颱風哈隆今天凌晨生成，下午中心位置在台北東方約2090公里處，預計會先朝琉球附近移動，8日左右北轉往日本南方海面移動。

林定宜說明，目前歐美、AI模式分歧逐漸縮小，但秋颱不確定性高，需視太平洋高壓而定，氣象署會持續觀察。

此外，林定宜表示，明天太平洋高壓勢力偏強，中秋各地天氣大致穩定，各地多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，但晚間都有撥雲見月的機會；各地白天高溫約34、35度，其中大台北、中南部及花蓮縱谷防36度以上高溫。

林定宜提醒，明天南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率；新北至台中、澎金馬沿海地區適逢年度大潮，潮位普遍偏高，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

7日起東北風略增強，林定宜指出，迎風面基隆北海岸、東北部地區、大台北山區及恆春半島有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，8日至10日，颱風哈隆將北轉、速度減慢，台灣附近風場偏東北風，大台北、基隆北海岸、花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜並提到，目前預測11、12日基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

基隆 颱風 恆春

延伸閱讀

影／五味雜陳中秋！住60年家被毀 災民謝鏟子超人：明年一起喝酒烤肉

6大吉日聚中秋 這4天「曬月亮」轉運…但4種人要「躲月」做1事可擋煞

麥德姆颱風最快今晚生成 雙十連假前後還有熱帶擾動發展

北部高溫上看36度！熱帶性低氣壓周四生成 花東、屏東這2日慎防雷雨

相關新聞

午後對流旺盛 4縣市發布大雨特報「一路下到晚上」

中央氣象署今下午4時20分針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上，大雨警戒範圍包含嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣...

明天中秋連假第3天仍有出遊車潮 東西部國道客運還有票

中秋連假第2天截至下午3時止，部分道路段有車多壅塞情況，而明天就是中秋節，同時也是連假收假日，預估省道主要幹道、銜接國道...

流感疫苗「打氣爆棚」旺4倍 醫揭搶打潮3關鍵：公費、自費都搶手

疾管署統計，今年10月1日公費流感開打，3天累計逾86萬劑，較去年同期成長4倍多；台中市診所醫師施勝桓觀察，公費、自費都...

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌，近日他也在臉書證實並強調身體恢復得很好，謝謝大家的支持與鼓勵。胃癌位列台灣十大癌症之一，日常的腸胃保養非常重要，營養師敬鈞提醒，「有三種食物比辣椒更傷胃」，就算再想吃都要戒掉。

黑心豬大腸流入市面 寧夏夜市中英文發聲

百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，初估有3公噸黑心豬腸流入全台，台北市知名寧夏夜市也中標。寧夏夜市今以中英...

中秋中南部午後雷陣雨 晚間撥雲見月機會高

氣象署表示，明天中秋節中南部及各山區有局部午後雷陣雨，晚間各地撥雲見月機率高；颱風哈隆預估先向西行、8日在琉球一帶北轉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。