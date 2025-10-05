快訊

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

「不是光領補助就好」 徐榛蔚當面追問總統：還有600萬噸土泥山要清

清理傷口該用生理食鹽水嗎？ 最新研究：用自來水感染風險差異不大

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
雙和醫院乳房外科主治醫師譚家偉與團隊進行的研究顯示，自來水替代生理食鹽水沖洗傷口並不會提高感染風險。本報資料照片
雙和醫院乳房外科主治醫師譚家偉與團隊進行的研究顯示，自來水替代生理食鹽水沖洗傷口並不會提高感染風險。本報資料照片

清理傷口一定要使用生理食鹽水嗎？雙和醫院乳房外科主治醫師譚家偉與團隊研究顯示，自來水沖洗傷口並不會提高感染風險。團隊從多個資料庫蒐集2025年7月前的臨床試驗，彙整納入12項研究，共涵蓋3330名病人、3352個傷口，進行統合分析，生理食鹽水、自來水對傷口的感染率無顯著差異。

譚家偉表示，生理食鹽水被視為傷口清潔的首選，不過國外也常把一般自來水用來清潔傷口，在受傷第一時間發生時，可以盡快沖洗掉傷口上的髒汙。雖然有人質疑，自來水未經過嚴謹煮沸消毒措施，是否真的可用？

生理食鹽水是等滲透溶液，與人體血漿的滲透壓非常接近，適合用於清洗表皮傷口或黏膜。譚家偉指出，消毒是處理傷口的首要步驟，不過，國外幾乎很少用生理食鹽水來清洗傷口，有些患者甚至開刀完第2天就洗澡，或是直接用自來水清潔傷口、換藥，其原因是自來水取得方便。

另外，自來水也經過「消毒殺菌」步驟，保障飲用水安全，雖然有許多人質疑台灣的自來水系統較國外差，譚家偉認為，不如國外，主要是老舊水管影響水質。「不可能國外的水可直接飲用，而台灣的卻不能」，其水質都一樣，台灣的自來水品質也不輸國外。

譚家偉指出，這篇研究後續針對109名外科醫師進行問卷調查，其中10人本來就會用自來水清洗傷口、99人堅持使用生理食鹽水。而在看了相關研究後，有54.5%表達同意，37%表示願意改用自來水清洗傷口。而不願意改用自來水的原因，主要是認為使用生理食鹽水清洗傷口已經是常規流程、不能更改。

有部分受訪醫師則是出於同儕壓力，或是擔憂未使用生理食鹽水恐有醫療糾紛問題。另外，也有醫師認為現階段缺乏臨床指引，實務上很難跟患者解釋。譚家偉說，即便證據顯示自來水夠安全，但仍需臨床指引、學會聲明與政策支持，才能真正改變醫療行為，提升民眾接受度。

生理食鹽水 醫師 患者

延伸閱讀

洗傷口未必只能生理食鹽水 研究支持自來水應用

影／淡水中正東路凌晨自來水大量溢出道路 4個半小時才止漏

花蓮光復水質符合標準 煮沸後可減輕消毒水味

苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水用戶 地方爭取改鯉魚潭水庫供應

相關新聞

午後對流旺盛 4縣市發布大雨特報「一路下到晚上」

中央氣象署今下午4時20分針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上，大雨警戒範圍包含嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣...

明天中秋連假第3天仍有出遊車潮 東西部國道客運還有票

中秋連假第2天截至下午3時止，部分道路段有車多壅塞情況，而明天就是中秋節，同時也是連假收假日，預估省道主要幹道、銜接國道...

流感疫苗「打氣爆棚」旺4倍 醫揭搶打潮3關鍵：公費、自費都搶手

疾管署統計，今年10月1日公費流感開打，3天累計逾86萬劑，較去年同期成長4倍多；台中市診所醫師施勝桓觀察，公費、自費都...

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌，近日他也在臉書證實並強調身體恢復得很好，謝謝大家的支持與鼓勵。胃癌位列台灣十大癌症之一，日常的腸胃保養非常重要，營養師敬鈞提醒，「有三種食物比辣椒更傷胃」，就算再想吃都要戒掉。

黑心豬大腸流入市面 寧夏夜市中英文發聲

百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，初估有3公噸黑心豬腸流入全台，台北市知名寧夏夜市也中標。寧夏夜市今以中英...

中秋中南部午後雷陣雨 晚間撥雲見月機會高

氣象署表示，明天中秋節中南部及各山區有局部午後雷陣雨，晚間各地撥雲見月機率高；颱風哈隆預估先向西行、8日在琉球一帶北轉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。