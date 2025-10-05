清理傷口該用生理食鹽水嗎？ 最新研究：用自來水感染風險差異不大

清理傷口一定要使用生理食鹽水嗎？雙和醫院乳房外科主治醫師譚家偉與團隊研究顯示，自來水沖洗傷口並不會提高感染風險。團隊從多個資料庫蒐集2025年7月前的臨床試驗，彙整納入12項研究，共涵蓋3330名病人、3352個傷口，進行統合分析，生理食鹽水、自來水對傷口的感染率無顯著差異。

譚家偉表示，生理食鹽水被視為傷口清潔的首選，不過國外也常把一般自來水用來清潔傷口，在受傷第一時間發生時，可以盡快沖洗掉傷口上的髒汙。雖然有人質疑，自來水未經過嚴謹煮沸消毒措施，是否真的可用？

生理食鹽水是等滲透溶液，與人體血漿的滲透壓非常接近，適合用於清洗表皮傷口或黏膜。譚家偉指出，消毒是處理傷口的首要步驟，不過，國外幾乎很少用生理食鹽水來清洗傷口，有些患者甚至開刀完第2天就洗澡，或是直接用自來水清潔傷口、換藥，其原因是自來水取得方便。

另外，自來水也經過「消毒殺菌」步驟，保障飲用水安全，雖然有許多人質疑台灣的自來水系統較國外差，譚家偉認為，不如國外，主要是老舊水管影響水質。「不可能國外的水可直接飲用，而台灣的卻不能」，其水質都一樣，台灣的自來水品質也不輸國外。

譚家偉指出，這篇研究後續針對109名外科醫師進行問卷調查，其中10人本來就會用自來水清洗傷口、99人堅持使用生理食鹽水。而在看了相關研究後，有54.5%表達同意，37%表示願意改用自來水清洗傷口。而不願意改用自來水的原因，主要是認為使用生理食鹽水清洗傷口已經是常規流程、不能更改。

有部分受訪醫師則是出於同儕壓力，或是擔憂未使用生理食鹽水恐有醫療糾紛問題。另外，也有醫師認為現階段缺乏臨床指引，實務上很難跟患者解釋。譚家偉說，即便證據顯示自來水夠安全，但仍需臨床指引、學會聲明與政策支持，才能真正改變醫療行為，提升民眾接受度。