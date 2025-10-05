黑心豬腸流入4縣市 北市衛生局急查並已下架145公斤

百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，初估有3公噸黑心豬腸流入全台，北市衛生局指出，本月3日接獲通報後立即調查，截至5日已命業者阿宗麵線和寧夏市場陳先生下架並封存約145公斤豬腸。

食藥科長林冠蓁表示，北市衛生局10月3日接獲屏東縣衛生局通報後，立即啟動調查，持續於10月4日深夜前往販售地點進行下架封存，截至10月5日，已命業者下架並封存約145公斤的豬腸。

林冠蓁說，涉案業者將由地檢署釐清責任，依「食品安全衛生管理法」規定，最重可處7年以下有期徒刑，併科8千萬元以下罰金。

衛生局表示，將協同食品藥物管理署，採取全面追溯追蹤、立即下架封存、抽驗檢測、嚴懲不法業者、加強宣導與教育等5大措施維護市民飲食安全。

衛生局提醒民眾，可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡及多次換水即可去除過氧化氫的殘留。低濃度的過氧化氫可由人體腸道的觸酶來分解，如有明顯嘔吐、腹痛的症狀，應立即就醫。

另一方面，北市主任消保官林傳健說，消保官提醒消費者，如因購買或食用涉有不具食品安全性的商品致有具體損害者，業者應負起賠償責任。消費者應妥善保存購買單據或相關證明文件，如因身體不適就醫，應保留相關診斷證明及醫療費用支出單據，以利將來向相關業者主張權利或請求賠償。