衛福部次長莊人祥罹患「古老疾病」 醫揭遠離胃癌應攝取三大食物

衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌，他於臉書證實此事。莊人祥說，謝謝大家關心他的身體狀況，「我的確在去年初疾管署署長任內診斷出胃癌，我要感謝診治他的榮總醫師團隊及家人的支持」，目前恢復的很好。他說，這是「祖上有燒香」讓他的身體恢復健康，也謝謝長官、同仁的支持與鼓勵。謝謝大家。

衛福部統計，113年國人10大癌症中，胃癌排名第8，共造成2221人死亡。胃腸肝膽科名醫、義大醫院學術副院長林肇堂說，胃癌又稱「古老的疾病」，特別是台灣、日本、南韓等亞洲國家，早年沒有冰箱，為保存食物採用醃漬方式，如中國大陸的金華火腿、南韓的泡菜、日本的漬物、台灣的香腸及臘肉，或太鹹的食物，如鹹魚等，其中含有致癌物質，吃多了將造成胃粘膜病變，形成胃癌。

林肇堂指出，經研究發現，目前已知罹患胃癌，除食物等環境因素外，最重要的原因是感染了幽門螺旋桿菌，如果沒有好好治療，將形成慢性胃炎，隨著胃粘膜萎縮，合併多吃醃漬食物、少吃含維生素C的新鮮蔬果，導致胃快速老化，並在細胞分裂時出現異常而罹患胃癌。

其實，依20、30年前研究統計，國人感染幽門螺旋桿菌占比高達57%，也就是說，約每二人就有一人帶菌，但隨著治療進步，目前降低至20%、30%，約減少一半，原因是以往家庭結構是大家庭，大家生活在一起，家戶內交互傳染人數多，現在孩子生的少，且大家重視吃的健康，讓傳染人數降低所致。

除感染幽門螺旋桿菌、飲食習慣，遺傳基因也是罹患胃癌的因素之一。林肇堂說，此類患者常見是20至40歲的年輕女性，同時也有較高的風險罹患卵巢癌，且治療預後不好，提醒若有此家族史者，應要提高警覺。

林肇堂說，衛福部國健署將於明年起將幽門螺旋桿菌檢驗，納入第六癌篩檢，主因是幽門螺旋桿菌感染經抗生素治療二周，均有很好的殺菌效果，約9成以上患者都能治癒，如果無法一次殺乾淨，再搭配其他藥物，約97%的患者都能治癒，以預防胃癌。

林肇堂表示，早期胃癌沒有症狀，患者常是透過健康檢查發現，或是等到癌症中晚期，出現胃潰瘍、出血等症狀，才被檢查確診。若是早期胃癌可以透過內視鏡切除，中晚期患者需以化療、免疫或標靶治療等。

民眾若要遠離胃癌，應避免食用醃漬、過鹹的食物，平時應多吃富含維生素C的新鮮蔬果，而研究證實薑黃裡的薑黃素、綠茶等，也具有預防胃癌的效果，而在癌前病變出現胃萎縮，或是胃粘膜變異為小腸黏膜的腸化生現象時，也應多吃。林肇堂說，重要的是應要早期檢查出幽門螺旋桿菌，及時治療殺菌預防胃癌。