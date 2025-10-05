快訊

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

「不是光領補助就好」 徐榛蔚當面追問總統：還有600萬噸土泥山要清

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部次長莊人祥罹患「古老疾病」 醫揭遠離胃癌應攝取三大食物

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
胃腸肝膽科名醫、義大醫院學術副院長林肇堂說，若要遠離胃癌，應避免食用醃漬、過鹹的食物，並應多吃富含維生素C的新鮮蔬果，而研究證實薑黃裡的薑黃素、綠茶等，也具有預防胃癌的效果。圖／ingimage
胃腸肝膽科名醫、義大醫院學術副院長林肇堂說，若要遠離胃癌，應避免食用醃漬、過鹹的食物，並應多吃富含維生素C的新鮮蔬果，而研究證實薑黃裡的薑黃素、綠茶等，也具有預防胃癌的效果。圖／ingimage

衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌，他於臉書證實此事。莊人祥說，謝謝大家關心他的身體狀況，「我的確在去年初疾管署署長任內診斷出胃癌，我要感謝診治他的榮總醫師團隊及家人的支持」，目前恢復的很好。他說，這是「祖上有燒香」讓他的身體恢復健康，也謝謝長官、同仁的支持與鼓勵。謝謝大家。

衛福部統計，113年國人10大癌症中，胃癌排名第8，共造成2221人死亡。胃腸肝膽科名醫、義大醫院學術副院長林肇堂說，胃癌又稱「古老的疾病」，特別是台灣、日本、南韓等亞洲國家，早年沒有冰箱，為保存食物採用醃漬方式，如中國大陸的金華火腿、南韓的泡菜、日本的漬物、台灣的香腸及臘肉，或太鹹的食物，如鹹魚等，其中含有致癌物質，吃多了將造成胃粘膜病變，形成胃癌。

林肇堂指出，經研究發現，目前已知罹患胃癌，除食物等環境因素外，最重要的原因是感染了幽門螺旋桿菌，如果沒有好好治療，將形成慢性胃炎，隨著胃粘膜萎縮，合併多吃醃漬食物、少吃含維生素C的新鮮蔬果，導致胃快速老化，並在細胞分裂時出現異常而罹患胃癌。

其實，依20、30年前研究統計，國人感染幽門螺旋桿菌占比高達57%，也就是說，約每二人就有一人帶菌，但隨著治療進步，目前降低至20%、30%，約減少一半，原因是以往家庭結構是大家庭，大家生活在一起，家戶內交互傳染人數多，現在孩子生的少，且大家重視吃的健康，讓傳染人數降低所致。

除感染幽門螺旋桿菌、飲食習慣，遺傳基因也是罹患胃癌的因素之一。林肇堂說，此類患者常見是20至40歲的年輕女性，同時也有較高的風險罹患卵巢癌，且治療預後不好，提醒若有此家族史者，應要提高警覺。

林肇堂說，衛福部國健署將於明年起將幽門螺旋桿菌檢驗，納入第六癌篩檢，主因是幽門螺旋桿菌感染經抗生素治療二周，均有很好的殺菌效果，約9成以上患者都能治癒，如果無法一次殺乾淨，再搭配其他藥物，約97%的患者都能治癒，以預防胃癌。

林肇堂表示，早期胃癌沒有症狀，患者常是透過健康檢查發現，或是等到癌症中晚期，出現胃潰瘍、出血等症狀，才被檢查確診。若是早期胃癌可以透過內視鏡切除，中晚期患者需以化療、免疫或標靶治療等。

民眾若要遠離胃癌，應避免食用醃漬、過鹹的食物，平時應多吃富含維生素C的新鮮蔬果，而研究證實薑黃裡的薑黃素、綠茶等，也具有預防胃癌的效果，而在癌前病變出現胃萎縮，或是胃粘膜變異為小腸黏膜的腸化生現象時，也應多吃。林肇堂說，重要的是應要早期檢查出幽門螺旋桿菌，及時治療殺菌預防胃癌。

胃癌 患者 衛福部

延伸閱讀

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

衛福部次長莊人祥證實罹患胃癌在北榮治療 院長陳威明最新說法

衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌 國健署教保「胃」5招 首要少吃這食物

揭莊人祥罹患胃癌稱「獨家」 莊：大家早知道 現在身體恢復很好

相關新聞

午後對流旺盛 4縣市發布大雨特報「一路下到晚上」

中央氣象署今下午4時20分針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上，大雨警戒範圍包含嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣...

明天中秋連假第3天仍有出遊車潮 東西部國道客運還有票

中秋連假第2天截至下午3時止，部分道路段有車多壅塞情況，而明天就是中秋節，同時也是連假收假日，預估省道主要幹道、銜接國道...

流感疫苗「打氣爆棚」旺4倍 醫揭搶打潮3關鍵：公費、自費都搶手

疾管署統計，今年10月1日公費流感開打，3天累計逾86萬劑，較去年同期成長4倍多；台中市診所醫師施勝桓觀察，公費、自費都...

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌，近日他也在臉書證實並強調身體恢復得很好，謝謝大家的支持與鼓勵。胃癌位列台灣十大癌症之一，日常的腸胃保養非常重要，營養師敬鈞提醒，「有三種食物比辣椒更傷胃」，就算再想吃都要戒掉。

黑心豬大腸流入市面 寧夏夜市中英文發聲

百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，初估有3公噸黑心豬腸流入全台，台北市知名寧夏夜市也中標。寧夏夜市今以中英...

中秋中南部午後雷陣雨 晚間撥雲見月機會高

氣象署表示，明天中秋節中南部及各山區有局部午後雷陣雨，晚間各地撥雲見月機率高；颱風哈隆預估先向西行、8日在琉球一帶北轉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。