明天中秋連假第3天仍有出遊車潮 東西部國道客運還有票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天就是中秋節，同時也是連假收假日，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮。示意圖。聯合報系資料照
明天就是中秋節，同時也是連假收假日，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮。示意圖。聯合報系資料照

中秋連假第2天截至下午3時止，部分道路段有車多壅塞情況，而明天就是中秋節，同時也是連假收假日，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，提醒用路人行駛台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、國3中埔交流道等13路段須多留意。

交通部公路局指出，截至今下午3時止，部分省道路段有車多壅塞情況，包含北部地區的台2線大武崙西向路段、台62線瑪陵隧道至安樂段路段西向及台65線土城至接國三路段南向，中部則是台74線成功至快官路段西向、台74線大里二至霧峰路段東向等。

明（6日）為中秋連假第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含銜接國道快速公路北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86歸仁交流道。

主要省道幹道台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段，以及觀光景點聯外道路北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、褔隆路段及南部台3線古坑至梅山路段等。

公路局表示，已規畫省道路段替代道路，建議用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並遵循警廣與路側「資訊可變標誌(CMS)」之路況資訊，及早因應避免壅塞。

此外，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局也已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2157班次，疏運3萬8286人；東部國道客運路線共計行駛413班次，疏運9096人。明日為中秋節連續假期第3日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有50.95%空位，東部國道客運尚有69.73%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

國道客運 中秋節 土城

