流感疫苗「打氣爆棚」旺4倍 醫揭搶打潮3關鍵：公費、自費都搶手

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
衛生福利部長石崇良（左二）、防疫大使蔡振南（右二）10月1日一同接種流感及新冠疫苗。圖／本報資料照片

疾管署統計，今年10月1日公費流感開打，3天累計逾86萬劑，較去年同期成長4倍多；台中市診所醫師施勝桓觀察，公費、自費都很搶手，主要是有的家長等不及校園接種，提早帶到診所打自費，也有的是品牌迷思，以及趁中秋出遊的出國潮。

流感進入流行期，今年公費流感10月1日開打，疾管署統計，開打3天就累計86萬8203劑，去年同期累計接種數22萬147劑，約成長4倍多；疾管署分析，主要受到今年流感提早進入流行期「秋季流感」效應，以及年初「大S效應」的長尾效應，讓大家都記得要打流感疫苗，鼓勵盡速接種。

施勝桓觀察，今年流感疫苗打氣爆棚，不但公費打氣旺，連自費也是打氣爆棚，主要與有的民眾看到此波流感提早報到，孩子在校園班上很多人得流感，擔心學校安排接種期程太晚，寧可自費先帶到診所接種；也有的家長有「品牌迷思」，怕在校園接種，排到的不是想要的疫苗，還有是全家趁中秋出遊，出國前打疫苗防範。

台中有一家4口，國小三年級妹妹班上有十多人得流感，妹妹也中鏢，父母及哥哥陸續被感染，其中哥哥因初期沒症狀，順利在學校接種公費疫苗，直到昨天出現流鼻水等輕微不適症狀，就醫快篩才發現也確診；其父母、妹妹都想補打疫苗。

施勝桓說，診間很多民眾詢問，已確診流感還需要打疫苗嗎？若不小心得流感不自知而打到疫苗怎麼辦？一般來說，流感是發燒後12小時以後做快篩，但部分受測者受測時病毒量不夠，出現偽陽性，也有的病況輕微，沒有發燒，難以預測；感冒（輕微症狀、無發燒）通常不影響施打流感疫苗。

施勝桓建議，若已感染流感，建議在感染發燒後一周以後，再經由醫師評估下接種疫苗。最近得過A流的人，還是可能因為流行型別轉換後又再得到不同的A流，建議還是要打，以取得最新保護。

流感疫苗 發燒 疾管署

