小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

聯合新聞網／ 綜合報導
衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌，營養師提醒日常當中，三種食物別碰。 圖／聯合報資料照片
衛福部次長莊人祥驚傳罹患胃癌，近日他也在臉書證實並強調身體恢復得很好，謝謝大家的支持與鼓勵。胃癌位列台灣十大癌症之一，日常的腸胃保養非常重要，營養師敬鈞提醒，「有三種食物比辣椒更傷胃」，就算再想吃都要戒掉。

營養師敬鈞在Instagram粉專指出，有些人常常吃完飯胃脹氣、火燒心，甚至胃食道逆流，這時一定要改變飲食方式，三種食物千萬不要碰：

一、各種油炸食物：

敬鈞表示，油炸食物如鹽酥雞、地瓜球、甜甜圈等高油脂需要更長時間消化，許多人會因為消化不良引起胃脹氣，加上調味粉等物質會刺激胃酸分泌！建議改用蒸、烤、氣炸，更清爽不傷胃。

二、醃製物：

醃製物通常伴隨大量鹽和糖，導致胃發炎或胃潰瘍風險，像是泡菜、蜜餞、香腸、鹹蛋，如果攝取到大量的糖、鹽食品，會導致胃發炎或胃潰瘍，三高族群需特別注意。

三、精緻糖食品：

咖啡和甜食都是刺激性食物，長期下來會破壞腸道健康，影響代謝。想保護胃，就少吃這些，改成天然食材、降低加工品。

