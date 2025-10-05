黑心豬大腸流入市面 寧夏夜市中英文發聲

寧夏夜市在臉書發表聲明。圖／擷取自臉書 百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，初估有3公噸黑心豬腸流入全台，台北市知名寧夏夜市也中標。寧夏夜市今以中英文在臉書發文，已於第一時間啟動攤商自查；經查少數攤商使用豬大腸，後續將主動公布攤商及店家進貨名單。

寧夏夜市表示，初步盤查結果顯示，少數攤商有使用豬大腸，且數量遠低於新聞所述，但仍將主動公布名單，確保透明，以維護消費者的食安權益。

寧夏夜市指，後續會公布寧夏夜市攤商、店家進貨廠商名單，並啟動QR code食材來源查驗機制，以及強化攤商自主管理與進貨單據保存。