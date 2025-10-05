跨越20年的藝術實驗 台灣傳奇藝術家謝德慶回顧展紐約登場

生於屏東的行為藝術家謝德慶，1974年跳船偷渡美國，以一系列大膽創新、迄今無人能突破的行為藝術在美國成名。由美國迪亞藝術基金會（Dia Art Foundation）舉辦的《謝德慶：1978–1999生命作品展》4日在紐約迪亞畢肯美術館（Dia Beacon）揭幕，展出為期2年。這是藝術家謝德慶在美國的首次大型回顧展，完整呈現其1978年至1999年間最具代表性的行為藝術創作。

謝德慶以一系列「一年行為表演」聞名，透過1年將自我囚禁於牢籠並不與外界溝通，1年內持續每小時於工作室打卡，戶外漂泊不進入室內為期1年，以繩子與琳達•孟坦諾繫綁共生1年時間，以及「不做藝術」等極端規則，將藝術與生命徹底融合，深刻探討「藝術時間」與「生活時間」的張力。他最後的作品《十三年計畫》（1986–1999），更以將作品長達13年隱匿於世的方式，把耐力、時間與存在推向極致。之後他宣布放棄創作，只是活著。

駐紐約台北文化中心與迪亞畢肯美術館合作，於開幕當日舉辦藝術家講座，邀請謝德慶與策展人翁貝托•莫羅（Humberto Moro）、艾德里安•希斯菲爾德（Adrian Heathfield）及合作藝術家琳達•孟坦諾（Linda Montano）對談，分享跨越20年的創作歷程，吸引逾200位觀眾參與，現場氣氛熱烈。

此次展覽依據謝德慶多年來構想規劃，共設置6個展間，完整呈現5件「一年行為表演」系列作品，其中《繩子》（1983–84）與《不做藝術》（1985–86）為首次公開展出；並以《十三年計畫》作為壓軸，帶領觀眾走進謝德慶以生命作為藝術材料的實踐旅程。

迪亞畢肯美術館館長潔西卡•摩根表示，謝德慶將作品捐贈予迪亞藝術基金會，展現了深厚的信任，「他的創作不僅是行為藝術的里程碑，更持續啟發數個世代的藝術家。」

謝德慶1950年出生於台灣屏東南州，曾於1973年在美國新聞處台北畫廊舉辦首場個展，之後完全轉向行為藝術，自1970年代末起，他陸續完成5個「一年行為表演」作品。自2000年以來，謝德慶的作品在多個國際雙年展與重要美術館展出，包括紐約現代藝術博物館、柏林國家美術館、古根漢美術館及倫敦泰特現代美術館，2017年代表台灣參加威尼斯雙年展，推出廣受矚目的「做時間」展。

迪亞藝術基金會1974年成立，致力支持大型且具實驗性的藝術計畫，其展覽及典藏以與藝術家的長期合作關係為特色，包括安迪•沃荷（Andy Warhol）、約瑟夫•布伊斯（Joseph Beuys）、唐納•朱德（Donald Judd）等20世紀藝術大師作品。基金會的展覽規劃強調對單一藝術家作品的深入、持續思考，並將在謝德慶回顧展期間出版專書，深化對其創作的研究與詮釋。