流感疫苗破百萬人接種！疾管署：連假後疫情仍上升 二周為關鍵觀察期

流感疫情進入流行期，衛福部疾管署10月1日起開打流感及新冠疫苗，疾管署最新統計，10月4日流感疫苗接種數為14萬3949劑，自流感疫苗開打僅4天，今年累計接種數已破百萬劑，達101萬2152劑，為去年同期累計接種數39萬1909劑的2.6倍，創下新高。疾管署發言人曾淑慧說，近日接連有中秋、雙十連假，疫情仍會持續上升，呼籲民眾應盡速接種疫苗。

曾淑慧說，疾管署今年共採購流感疫苗646萬劑、開口合約20萬劑及各縣市政府採購20萬劑，總計近700萬劑疫苗，供民眾施打，若疫苗可以打完，將涵蓋約3成人口，有效達到群體免疫力的效果，產生很好的保護力，對降低流感重症及死亡人數很有的幫助。

曾淑慧說，除流感疫苗外，昨新冠疫苗接種數約3萬6594劑，今年累計接種數27萬2945劑，為去年同期累計接種數9萬4464劑的2.9倍。目前各縣市接種情況都很踴躍，但近日接連有中秋、雙十連假，因民眾出遊增加人與人接觸機會，預估流感疫情仍持續呈上升趨勢。不過，抗病毒藥物已擴大使用，加上公費疫苗開打，學校沒有上課，連假後疫情上升幅度，有待監測，兩周後會更明確。

曾淑慧說，今年流感疫苗開打4天破百萬人接種有三大關鍵因素，首先，今年流感、新冠疫苗施打，除在醫療院所外，各地衛生局也積極開設社區接種站，里鄰長、村里幹事等大力推動，讓符合資格者盡速施打，如昨天為中秋連假第一天，雖然接種人數有降低一些，但仍達14.3萬劑，有別於以往連假效應接種人數快速降低的情形。

其次，依研究指出，醫師為民眾最信賴的訊息來源，面對民眾接種疫苗猶豫，醫師對流感疫苗接種的態度，將影響民眾對疫苗之信心。曾淑慧說，疾管署今年特別鼓勵醫師利用「SHARE」模式鼓勵病人接種流感疫苗，

曾淑慧解釋，「S」是SHARE（分享），醫師應與病人分享為何應接種流感疫苗原因，及其具有哪些風險因子，如年齡、潛在疾病等；「H」是HIGHLIGHT（強調），醫師應強調自身或以往病人接種疫苗的正面經驗，增強病人對流感疫苗信心；「Ａ」是ADDRESS（處理），以病人可理解的說法，解釋對流感疫苗的疑慮，包括副作用、安全性、保護力等。

而「Ｅ」是EXPLAIN（說明），說明罹患流感後發生重症死亡風險，與影響工作生活之損失。「Ｒ」是REMIND（提醒），提醒疫苗可保護病人及其家人免受流感之威脅。

最後，曾淑慧指出，今年流感流行期提早二個月報到，國內上周類流感門急診就診人次，共12萬9831人次，較前一周上升10.2％，預估整個10月都處於高點，隨著感染人數持續攀升，民眾多提高警覺，並體認到打疫苗的好處，可以避免流感重症、死亡，因此接種意願提高，為最重要的因素。